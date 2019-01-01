يغازل ريال مدريد؟ مبابي يختار بنزيما لجائزة الأفضل بفرنسا

المهاجم الفرنسي حسم الجائزة لصالحه في النهاية

قامت مجلة فرانس فوتبول، بتوجيه دعوة لكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، من أجل اختيار اللاعب الأفضل في فرنسا لعام 2019، والتي حسم لقبها في النهاية.

مبابي قرر عدم وضع نفسه في المركز الأول بالقائمة التي حسم التصويت فيها بالنهاية، وجاء اختياره على كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بدلاً منه، في خطوة غير متوقعة رغم تألقه بالفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد المستويات المذهلة التي قدمها بنزيما مع ريال، وارتفاع معدله التهديفي بشكل واضح خلال هذا العام على الصعيد الأوروبي والمحلي.

ومن جانبها فقامت المجلة بدعوة بنزيما هو الآخر للتصويت، ليختار بدوره مبابي في المركز الأول تقديراً لكل ما قدمه مع باريس على مدار العام بأكمله..

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وحسم مبابي السباق للفوز بهذه الجائزة السنوية، بعد تفوقه على كل من أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، رافائيل فاران مدافع ريال مدريد وصاحب لقب العام الماضي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي.

ومن المتوقع أن تشعل خطوة مبابي باختيار بنزيما، التكهنات حول مستقبله مرة أخرى، وسط أنباء رغبة ريال مدريد في الحصول على خدماته بأقرب فرصة ممكنة.