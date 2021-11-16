ريال مدريد يغير موقفه بشأن التعاقد مع مبابي

بدأ العد التنازلي لعملية تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

النجم الفرنسي لايزال متمسكًا بموقفه المتمثل برفض تجديد العقد، وبالتالي سيكون متاحًا بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الحالي، ومما لا شك فيه أن ريال مدريد هو الأقرب للظفر بخدماته.

العديد من التقارير أشارت مؤخرًا عن رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي خلال الميركاتو الشتوي القادم، وتقديم عرض جديد في يناير، على أمل إقناعه بترك الفرنسي الدولي.

لكن التفاصيل الجديدة التي نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" بخصوص صفقة مبابي، تشير بعكس بذلك، حيث أوضحت أن النادي الملكي لا يفكر على الاطلاق بتقديم عرض لباريس سان جيرمان من أجل شراء مبابي في شهر يناير، بل سينتظر حتى الصيف والتوقيع معه بشكل مجاني.

لماذا تغير موقف ريال مدريد؟



بحسب ما ورد عن الصحيفة الإسبانية فإن

ريال مدريد لايزال واثقًا برغبة مبابي بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو"، وهذا سيمنعه من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان خلال الأشهر المقبلة.

لكن هذا لا يعني أن ريال مدريد لن يحاول حسم الصفقة خلال يناير، بل سيستغل أن اللاعب حرًا للتفاوض مع أي نادٍ يريده ويحاول إقناعه من أجل ضمه في الصيف مجانًا.

من أين تنبعث ثقة ريال مدريد في رغبة مبابي؟

الأمر بدأ عندما خرج اللاعب وصرح في أكتوبر الماضي عن الموقف والمفاوضات، وأكد رغبته في مغادرة النادي الفرنسي وقال: "لقد أخبرت باريس في يوليو أنني أريد الرحيل".

ليس هذا فحسب، ريال مدريد كان يخشى أنّ فشله في ضم مبابي في الصيف الماضي سيكون مفتاحًا لنجاح باريس سان جيرمان في كسب الوقت لمواصلة محاولة إقناع نجمه بالتجديد، لكن نحن الآن في نوفمبر ولايزال مبابي ثابتًا على موقفه على الرغم من العروض التي قدمها باريس ماديًا أو محاولة إغرائه بالمشروع الرياضي، واللعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار، في ثلاثي هجومي نادي.

ختامًا، ريال مدريد يعلم أن مبابي يريد الانضمام بقدر رغبة النادي في مجيئه، وأن مبابي يريد أن يصبح نجمًا بلا منازع في "سانتياجو بيرنابيو"، لذلك لماذا لا يتبع استراتيجية ألا يفعل شيئًا سوى الانتظار.

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