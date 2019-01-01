يوفتنوس يعرض 35 مليون إسترليني لضم هالاند

وسط منافسة شرسة من ريال مدريد ومانشستر يونايتد

يواصل نادي يوفنتوس الإيطالي، تحركه من أجل التعاقد مع المهاجم الشاب إيرلينج هالاند، لاعب نادي سالزبورج النمساوي.

هالاند يقدم مستويات مبهرة مع فريقه هذا الموسم، حيث تمكن من تسجيل 22 هدف في جميع البطولات حتى الآن.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت رغبة يوفنتوس في ضمه، والدخول في محادثات جدية مع وكيل أعماله مينو رايولا.

وأوضحت أن سعر اللاعب النرويجي سيصل إلى حوالي 35 مليون جنيه إسترليني بناء على تقدير يوفي، وسط محاولات من وكيله لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة في الصفقة.

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مهمة يوفنتوس في جلب المهاجم الشاب لا تبدو سهلة، لوجود اتمام كبير من بعض الأندية الأوروبية الكبيرة لضم هداف سالزبورج.

ويدخل النادي الإيطالي في منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد، ريال مدريد للحصول على خدمات هالاند، مما ينذر بصراع محتدم في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.