مارسيلو: لا نطيق الانتظار لعودة الدوري الإسباني

المدافع البرازيلي متحمس للمس الكرة من جديد

أعرب مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، عن تحمسه الشديد تجاه عودة النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.

الدوري الإسباني توقف في شهر مارس الماضي بعد تفشي الوباء العالمي، لكنه سيعود بمواجهة إشبيليه وريال بيتيس يوم 11 يونيو القادم.

وبهذه المناسبة قال مارسيلو لقناة ريال مدريد الرسمية:" لم يسبق لنا قضاء هذه الفترة الطويلة بدون أي تدريبات على الملعب، لذلك رغبتنا في العودة مرة أخرى عالية جداً".

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وأضاف:"الآن اقتربنا كثيراً من اللعب ولا نطيق الانتظار، عشنا فترة مختلفة جداً حاولنا التحلي خلالها بالإيجابية والتعايش معها بشكل جيد".

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وتابع:"الحصص التدريبية التي قمنا بها حتى الآن كانت رائعة، نتعافى بدنياً بشكل تدريجي ونستعيد حساسية لمس الكرة مرة أخرى، يتبقى فقط المشاركة في المباريات".

يذكر ان ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بعد 27 جولة من المسابقة.