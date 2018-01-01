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مارسيلو: ريال مدريد يفتقد أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو

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مدافع ريال مدريد يكشف كيف تأثر الملكي بخروج كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي. تعرف على تصريحات مارسيلو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اعترف مدافع ريال مدريد، مارسيلو، أن الفريق الملكي يفتقد لخدمات هدافه التاريخي، كريستيانو رونالدو.

رونالدو رحل عن ريال مدريد في الصيف الماضي منضمًا إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

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وقال مارسيلو في تصريحات صحفية: "ريال مدريد يفتقد أفضل لاعب في العالم، لم يكن فقط مجرد زميلي في الفريق ولكنّه صديق مقرب أيضًا كما أنّ علاقته جيدة مع سيرخيو راموس ولوكا مودريتش".

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وتابع: "من الطبيعي أنه حينما لا تمتلك أفضل لاعب في العالم سوف تفتقده، ولكننا أيضًا نمتلك الأفضل في كل مركز".

وواصل: "أي فريق في العالم يتمنى امتلاك كريستيانو رونالدو، ولكن ريال مدريد سيتسمر بغض النظر عن الراحلين والقادمين".

وكان كريستيانو رونالدو قد أكد أن يوفنتوس أفضل فريق لعب له وأنّ العلاقة بين اللاعبين تشبه العائلة عكس ما كان يحدث في فرق آخر لعب لها.

كما تحدث صاروخ ماديرا حول إمكانية انضمام مارسيلو إلى صفوف يوفنتوس ومزاملته مرة أخرى.

ريال مدريد يقدم أسوأ بداية له في الدوري الإسباني كما خسر مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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