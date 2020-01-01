مارتينيز : نشعر بالإحباط بسبب ما حدث لهازارد

النجم البلجيكي سيغيب عن فترة التوقف الدولي

أعرب روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، عن شعوره بالإحباط بعد إصابة إيدين هازارد جناح ريال مدريد بفيروس كورونا.

ريال أعلن يوم السبت الماضي، عن إصابة هازارد وزميله كاسيميرو بالوباء، قبل الخسارة من فالنسيا 4/1 بالدوري الإسباني.

مرض الدولي البلجيكي سيبعده عن منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، حيث لن يلعب في المواجهة الودية أمام سويسرا، وسيغيب أيضًا عن مباراة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

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وقال مارتينيز عن غياب هازارد:"كنا في سعادة شديدة بعد ظهوره في 3 مباريات مع فريقه، حيث كان يستعيد شعوره بالراحة والسعادة من جديد ونجح في التسجيل".

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وأضاف:"كنا نتطلع لرؤيته يلعب معنا مرة أخرى، ليساعدنا ضد إنجلترا وسويسرا، ولكن جاءت الأنباء المحبطة عندما علمنا بإصابته بفيروس كورونا".

وتابع:"ما حدث لهازارد أمرًا طبيعيًا في الوقت الحالي، الأمر لم يعد خبرًا الآن عندما تكتشف إصابتك بالوباء، نحن نتبع بروتوكولات الاتحاد الأوروبي، ونتأكد من قيام هازارد بالعمل في المنزل حتى لا يفقد لياقة المباريات".

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يذكر أن صاحب الـ29 سنة، ظهر في 25 مباراة فقط بكل البطولات مع ريال منذ انتقاله في صيف 2019 قادمًا من تشيلسي، حيث سجل هدفين وصنع 4 أهداف مع الفريق.