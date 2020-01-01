ريال مدريد يُقرب لينجارد من أرسنال

هل يرحل لينجارد عن يونايتد؟

أشارت تقارير إعلامية إنجليزية إلى اقتراب رحيل الدولي الإنجليزي جيسي لينجارد عن صفوف ناديه مانشستر يونايتد الصيف المقبل، والسبب غير المباشر هو ريال مدريد.

لينجارد من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، ولكن لا يحظى بشعبية كبيرة وسط مشجعي الشياطين الحمر بسبب تراجع المستوى وعدم المساهمة الإيجابية مع الفريق.

"أتلتيك" نشرت تقريراً مفصلاً أوضحت فيه أن أرسنال هو أكثر الأندية اهتماماً بضم متوسط الميدان الهجومي، وذلك تعويضاً لرحيل داني سيبايوس الصيف المقبل.

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وأوضح التقرير أن سيبايوس سيعود مجدداً لناديه الأصلي ريال مدريد ولن يتم تجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائي من قبل المدفعجية بعد الموسم السلبي الذي عاشه بالعاصمة لندن.

أرسنال ليس النادي الوحيد المهتم بخدمات لينجارد أو على اتصال مع وكيله مينو رايولا بحسب التقرير الذي أشار إلى وجود اهتمام من قبل وولفرهامبتون، شيفيلد يونايتد، وواتفورد.

ويحظى اللاعب الذي شارك مع الأسود الثلاثة المونديال الماضي باهتمام خارج إنجلترا أيضاً، إذ تحدثت تقارير عن وجود متابعة للموقف من أتلتيكو مدريد وروما، مع انتظار السعر الذي سيحدده مانشستر.

عقد لينجارد مع مانشستر يونايتد ينتهي بحلول يونيو 2021، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده بالآونة الماضية، خصوصاً مع وصول برونو فيرنانديش واحتلاله المركز الأساسي بالتشكيل.