راموس أم فان دايك؟ باريزي يختار المدافع الأفضل في العالم

اختيار ليس بهذه السهولة على أسطورة الدفاع

أبدى فرانكو باريزي أسطورة ميلان ومنتخب إيطاليا السابق، رأيه في أحد أهم الألغاز في كرة القدم بوقتنا هذا، حول المدافع الأفضل على مستوى العالم.

فيرجيل فان دايك ظهر بقوة على الساحة الفترة الأخيرة مع ليفربول، بصلابته الدفاعية التي ساهمت في فوز الريدز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر يواصل سيرخيو راموس تميزه مع ريال مدريد، بالإجادة الدفاعية، وكذلك الحاسة التهديفية، التي جعلته أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف بالدوري الإسباني.

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وقال باريزي عن هذه القضية:"الأمر ليس بهذه السهولة، على مدار السنوات الماضية، راموس يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، وحقق العديد من البطولات، ومازال محتفظاً بقوته وأهميته لريال مدريد رغم تقدمه في السن".

وأضاف:"وبعده نجد فان دايك صاحب القدرات المميزة، والشخصية القوية التي منحت فريقه الثقة للحصول على البطولات بعد سنوات من الغياب".

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جدير بالذكر أن باريزي يعتبر من أفضل المدافعين في التاريخ، حيث قضى مسيرته بأكملها مع ميلان، والتي استمرت لـ20 سنة.