"أتلتيكو مدريد قد يضم رونالدو بسبب وكيله"

المهمة ليست سهلة لاختيار الفريق القادم

أصبح مستقبل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، من أهم الملفات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب رغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر.

العديد من الصحف الإنجليزية، أكدت أن صاحب الـ37 سنة طلب بشكل واضح مغادرة مانشستر، بسبب عدم تواجد الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم.

ومن جانبه يعتقد الخبير والصحفي البرتغالي نونو لوز، أن برشلونة هو الفريق الأنسب بالنسبة لرونالدو في الوقت الحالي، في ظل احتياج النادي الكتالوني لمهاجم جديد.

هل ينضم رونالدو إلى برشلونة؟

الخبير البرتغالي قال لصحيفة "ماركا" الإسبانية:"رونالدو ليس سعيدًا جدًا في مانشستر يونايتد ويرغب في التوصل لحل، هو الآن يبحث عن حلول وسنرى ما سيحدث".

وأضاف:"في كرة القدم عندما لا تكون سعيدًا في مكان ما تحاول البحث عن حل، لكن الأمور لن تكون سهلة لأنه لا توجد العديد من الفرق التي لديها الظروف المالية المناسبة للتعاقد معه".

Since Cristiano Ronaldo rejoined Man United, they haven’t won a single game without him. pic.twitter.com/YrAE99I0XH — ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2022

وتابع:"ريال مدريد لا يريده، ولذلك برشلونة هو الملاذ الأخير له، علينا النظر إلى الأندية التي تربطها علاقات جيدة مع وكيله جورج مينديش ويجب ألا ننسى أتلتيكو مدريد".

وأوضح:"هو الآن يتدرب في لشبونة، وسيجب عليه الذهاب إلى مينديش لإيجاد الحل الأفضل له، لأنه لا يوجد العديد من الأندية التي لديها القدرة على ضمه، ولكن ما يبدو مستحيلًا الآن قد يصبح ممكنًا في غضون أسبوع".

من الفريق الأقرب للتعاقد مع رونالدو؟

موقع "TheAthletic" البريطاني أكد أن نابولي من الوجهات المحتملة للتعاقد مع المهاجم البرتغالي المخضرم ومن أبرز المرشحين للحصول على خدماته.

ويتواجد كذلك بايرن ميونخ في الصورة ولكن الاحتمالية تبدو صعبة الآن، بسبب وجود بعض الأنباء حول رفض إدارة النادي الألماني لضم رونالدو بسبب سنه وعدم مناسبته لأسلوب الفريق.

وأما بالنسبة للطرف الأقرب حاليًا فهو نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي دخل مالكه تود بولي في مفاوضات مع وكيل رونالدو لبحث التعاقد معه لتدعيم فريق المدرب توماس توخيل.

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