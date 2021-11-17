ريال مدريد لا يأبه كثيرًا.. بيل يبتعد طويلًا عن الملاعب!

خسر ريال مدريد خدمات نجمه جاريث بيل مرة أخرى، وهذه المرة لفترة طويلة مجددًا، بعدما تعرض إلى إصابة خلال تواجده مع منتخب ويلز في التوقف الدولي الأخير، وبعد أيام قليلة من عودته من إصابته القديمة.

بيل غاب منذ شهر أغسطس الماضي عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة لم يعلن عن تفاصيلها، ثم عاد مع التوقف الدولي الأخير ليخوض أول 45 دقيقة من مباراة ويلز وبيلاروسيا ويصاب خلالها ويبتعد عن المباراة الثانية أمام بلجيكا.

ما هي إصابة جاريث بيل، وكم سيبتعد عن الملاعب؟

ووفقًا لما نشرته تقارير من الصحف الإسبانية، فإن بيل أصيب في نعل قدمه اليمنى، وهي إصابة مختلفة عن التي أصابته في أغسطس الماضي.

بصورة مبدئية، سوف يبتعد صاحب الـ32 عامًا عن ريال مدريد لمدة ثلاثة أسابيع.

النجم الويلزي طلب من ريال مدريد الاستمرار في عدم الإعلان عن تفاصيل الإصابة، والسبب في ذلك رغبته في الخصوصية والابتعاد عن أعين الصحافة.

ما هو رد فعل ريال مدريد على إصابة بيل؟

في الوقت نفسه، أكدت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد بات لا يأبه كثيرًا بالإصابات المتتالية التي يتعرض لها بيل ولا يفكر في غيابه لمدة طويلة.

الخطة في سانتياجو برنابيو واضحة للغاية، إكمال هذا الموسم بأي صورة من الصور مع بيل ومن ثم توجيه الشكر له بمجرد نهاية عقده والتخلص من إصاباته وكذلك راتبه المرتفع البالغ 15 مليون يورو سنويًا.

قد تكون هناك محاولات لإخراجه على سبيل الإعارة في يناير، لكن بوضع إصاباته الحالي على الأرجح لن يحاول أي نادٍ الحصول على توقيعه.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها بيل؟

منذ آخر مشاركة له أمام ريال بيتيس في أغسطس الماضي وابتعد بيل عن المشاركة، مما حرم كارلو أنشيلوتي من لاعب هام في فترة كانت عصيبة إلى حد ما على النادي العاصمي.

مع إصابته الجديدة وغيابه لثلاثة أسابيع، سيبتعد الويلزي عن مباريات جديدة هامة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

محليًا، يبتعد غالبًا بيل حتى نهاية الدور الأول بالنسبة لريال مدريد، الذي ينتهي في 19 ديسمبر، وأهم المباريات المتبقية ستكون أمام أتلتيكو مدريد، أما أوروبيًا فالوضع لا يختلف كثيرًا بالابتعاد عن مباراتي شيريف وإنتر في آخر لقاءات دور المجموعات.

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