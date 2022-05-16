ريال مدريد كلفه 200 مليونًا ولكن .. مكاسب خرافية لباريس سان جيرمان رغم خيبة دوري الأبطال

على الرغم من كونه ليس أفضل مواسم الفريق رياضيًا، إلا أن باريس سان جيرمان الفرنسي يمكن أن يكون راضيًا من الناحية الاقتصادية.

باريس سان جيرمان تمكن من تحقيق دخل هائل خلال منافسات موسم 2021-22، رغم الضربة التي تلقاها بتوديع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان تمكن من تحصيل 700 مليون يورو من الإيرادات، وهو رقم قياسي منذ استحواذ صندوق قطر للاستثمار على النادي في 2011.

وزادت إيرادات الرعاية بنسبة وصلت إلى 13% هذا الموسم بفضل العقود الجديدة، والتي يحصل بموجبها باريس سان جيرمان على 50 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين إضافية من رعاة آخرين.

وفي المجموع، سيمنح دخل الرعاية باريس سان جيرمان أكثر من 300 مليون يورو، وهو الرقم الذي تجاوز طموح النادي الفرنسي.

كيف أثر ميسي على دخل باريس؟

سبب آخر لتفسير الزيادة في أرباح باريس سان جيرمان كان التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الأرجنتيني كان بمثابة دجاجة تبيض ذهبًا للنادي الفرنسي، حيث بلغت مبيعات قمصان باريس سان جيرمان حتى منتصف الموسم الحالي 41 مليون يورو.

وحسب "ليكيب" فإن باريس سان جيرمان باع أكثر من مليون قميص خلال الموسم الحالي، 60% منها تخص ميسي.

كما شهدت عائدات أيام المباريات زيادة غير مسبوقة هذا الموسم، حيث ازدادت إيرادات باري سان جيرمان بنسبة 42% مقارنة بموسم 2019-20.

ويمثل ذلك أرباحًا قدرها 132 مليون يورو، مقارنة بثلاثة وتسعين مليونًا قبل ثلاثة مواسم.

وتجاوز باريس سان جيرمان في الموسم الحالي الرقم القياسي الذي بلغ 115 مليون يورو في موسم 2018-19.

ريال مدريد حطم توقعات باريس سان جيرمان الاقتصادية

وأكد المصدر نفسه أن نقطة الضعف الوحيدة في موسم باريس سان جيرمان كانت حقوق البث التلفزيوني، ويمكن تفسير ذلك بعد الإقصاء المبكر من دور الستة عشر لمنافسات دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

باريس سان جيرمان كان يخطط للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والحصول على 200 مليون يورو مثل الموسم الماضي.

أما في الدوري الفرنسي، فإن دخل باريس سان جيرمان سيزيد، حيث حصل على 50 مليون يورو في الموسم الماضي بعد خسارة اللقب لصالح ليل، لكن سيحصل نادي العاصمة على ثلاثة ملايين يورو إضافية في الموسم الحالي.

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