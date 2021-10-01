ريال مدريد كان محقًا برحيله؟ موقف معقد لراموس في باريس!

الجميع يريد أن يرى راموس مع باريس سان جيرمان!

غموض كبير يحيط بموعد عودة الدولي الإسباني، سيرخيو راموس وتسجيل ظهوره الأول بقميص الفريق الفرنسي، باريس سان جيرمان.

راموس انضم إلى النادي الباريسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وعدم توصل الطرفين إلى اتفاق على التجديد، ليقرر اللاعب الانتقال إلى "حديقة الأمراء" بعقد يمتد لموسمين.

لماذا غاب راموس كل هذه المدة؟

راموس وقع مع باريس سان جيرمان في الصيف المنقضي، ثم أعلن النادي في مطلع أغسطس عن إصابة الإسباني وكان من المقرر أن يغيب لعدة أسابيع.

ليعود الفريق من جديد، ويعلن عن انتكاسة لراموس في مطلع سبتمبر، إذ أنه مازال يعانى من إصابة على مستوى ربلة الساق.

الآن وبعد مرور ثلاثة أشهر على رحيل راموس إلى فرنسا، لم يفلح في المشاركة في أي مباراة حتى الآن، بسبب الإصابة العضلية التي تلقاها نهاية الموسم الماضي مع ريال مدريد، ولا زالت تمنعه من المشاركة.

ما هو شعور الجماهير من كل ذلك الغياب؟

حسب ما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن الجماهير الباريسية بدأ صبرها ينفد بشأن راموس، وتترقب ظهوره الأول مع الفريق، مما أثار القلق والشكوك حول المدافع الإسباني المخضرم.

باريس سان جيرمان لم يتمكن حتى الآن من تأكيد تاريخ محدد لعودة راموس ولا يبدو أنه سيظهر الأسبوع المقبل ضد رين، على الرغم من أن هدف راموس هو العودة لأرض الملعب في أسرع وقت ممكن، إلا أن كل من بوتشيتينو والطاقم الطبي لا يريدون المخاطرة والدفع به حتى يتعافى تمامًا من الإصابة التي يعاني منها حاليًا في ربلة الساق.

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