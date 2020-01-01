تشابه كروس مع شقيقه يتسبب في بيع منزله بمايوركا

شقيقه فيليكس كان من أبطال الواقعة الطريفة

ذكريات مثيرة تحملها تجربة انتقال توني كروس من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد في 2014، تسببت في قيامه ببيع منزله في مدينة مايوركا الإسبانية.

كروس تألق بشكل لافت مع بايرن ومنتخب ألمانيا في المونديال، حيث فاز بلقب البطولة، لينضم إلى ريال في نفس الصيف مقابل 25 مليون يورو.

صاحب الـ30 سنة ذهب وقتها لقضاء فترة استجمام في منزله بمايوركا مع شقيقه فيليكس الذي كان يلعب لنادي بريمن الألماني، لتحدث واقعة طريفة هناك.

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وقال فيليكس عن هذه الحادثة:"لقد خرجت من الباب الأمامي مرة واحدة من أجل إخراج القمامة، وفجأة قفز الصحفيون وأرادوا مقابلتي، حيث ظنوا أنني توني وحاولوا معرفة حقيقة انتقالي لريال مدريد ".

وأضاف:"قلت لهم لا أستطيع تخيل ذلك، سأبقى في بريمن ولا أعرف ما سأفعل في المستقبل".

وأشار كروس إلى أن المضايقات استمرت حتى بعد انتقاله لريال، حيث استمر تواجد بعض الصحفيين حول المنزل، لذلك قرر بيعه في وقت لاحق.

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يذكر أن الدولي الألماني حصل على العديد من البطولات مع ريال مدريد، أهمها 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا ولقبين دوري إسباني .