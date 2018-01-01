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ريال مدريد في مفاوضات متقدمة لضم موهبة مانشستر سيتي

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Getty composite
براهيم دياز لاعب مانشستر سيتي الشاب على وشك الانضمام لصفوف ريال مدريد الاسباني.

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وافق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد للتخلي عن براهيم دياز في يناير المقبل.

دياز انضم إلى مانشستر سيتي في 2014 وينتهي عقده في يونيو المقبل ولا يرغب في التمديد.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ مانشستر سيتي حاول تمديد عقد دياز براتب يصل إلى 30 يورو أسبوعيًا بجانب الحوافز ولكن اللاعب يرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر.

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وأوضحت الصحيفة أنّ ريال مدريد على استعداد لجلب دياز ودخل في مفاوضات مع مانشستر سيتي للتعاقد معه في يناير مقابل 20 مليون يورو على أن يوقع على عقد يمتد لست سنوات.

ريال مدريد سبق وحاول التعاقد مع جابريال جيسوس حينما كان الأخير في بالميراس البرازيلي ولكنّه فضًل الانضمام لمانشستر سيتي.

وفشل الملكي في التعاقد مع جادون سانشو من مانشستر سيتي ليرحل اللاعب إلى بروسيا دورتموند.

ويعد اللاعب صاحب الـ 19 عامًا من أهم مواهب الكرة الإسبانية في الوقت الحالي، ويجيد اللعب في مراكز صناعة اللعب والأجنحة.

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