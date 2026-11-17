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يُعد ماتانتونو ركيزة أساسية في هجوم فيورنتينا، الذي يبحث عن توازنه النهائي بعد بداية موسم متعثرة. وفي فلورنسا يتساءلون عن إمكانية الاحتفاظ به بعد نهاية إعارته من ريال مدريد.

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بتسجيله أربعة أهداف في أول إحدى عشرة جولة من الدوري الإيطالي وهو في التاسعة عشرة فقط، يُثبت فرانكو ماتانتونو أنه استوعب بصورة جيدة صدمة الانتقال إلى دوري جديد. وتشهد فترة التوقف الدولي مشاركته مع منتخب الأرجنتين في المباريات الأولى لحقبة ما بعد ميسي، لكن عند عودته سيعتمد باولو فانولي مجددًا على انطلاقاته على الجهة اليمنى.

وسيستمر الأمر على هذا النحو حتى نهاية الموسم، الذي سيخوضه ابن مدينة أزول الموهوب على سبيل الإعارة دون خيار الشراء، قبل أن يعود، على الأقل من الناحية الرسمية، إلى ريال مدريد في يونيو. وكان الميرينجي قد دفعوا 45 مليونًا إضافة إلى مكافآت سخية لنادي ريفر بليت لجلبه إلى أوروبا، ومن المنطقي الاعتقاد بأنهم يريدون حماية استثمار بهذا الحجم بطريقة ما.

في الوقت الحالي، تحاكي صفقة ماتانتونو ما حدث مع إندريك في ليون: إعارة دون خيار شراء ثم العودة إلى النادي الأم ليكون جزءًا من القائمة في المرحلة التالية. ومع ذلك، يتواصل الحديث عن الكيفية التي يمكن بها لفيورنتينا الاحتفاظ بماتانتونو لعام آخر على الأقل، وعن الأوراق المتاحة أمام المدير الرياضي فابيو باراتيتشي.

موقع TMW تحدث عن رغبة مشتركة في تمديد الإعارة، لكنها لن تكون هذه المرة إعارة دون مقابل، إذ يفضّل ريال مدريد مساهمة مالية أكبر من فيورنتينا. وعندها قد يتبلور حل يقوم على إعارة مدفوعة، تتيح للإسبان البدء في تحقيق عائد مالي، مع حق الشراء، ثم شكل من أشكال السيطرة مثل حق الشراء المضاد أو بند إعادة الشراء.

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لكن وفقًا لما تفيد به وسائل إعلام محلية وقريبة من شؤون فيورنتينا مثل Violanews، لا توجد حتى الآن خطوات فعلية إلى الأمام. ولا ينبغي أن يثير ذلك قلق جماهير فيورنتينا، فمهما حدث ستنتهي الإعارة بنهاية الموسم، وبالتالي سيجري تقييم المسألة في ذلك الوقت.

وفي غضون ذلك، يبقى الناديان على تواصل، ويُبدي ريال مدريد رضاه عن طريقة توظيف ماستانتونو، الذي يراكم الثقة واللقطات المميزة، وهو ما كان الهدف من الصفقة التي أُبرمت في الأيام الأولى من أغسطس.

وبمجرد حلول الربيع، ووفقًا لمسار الموسم وتطلعات الفريقين للموسم التالي، سيكون بالإمكان دراسة احتمالات جديدة لموسم 2027/28، على أن تؤدي رغبة اللاعب دورًا مهمًا.

