فينيسيوس: زيدان توقع لي مسيرة طويلة بريال مدريد

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني يؤكد أن زيدان تنبأ بمسيرة طويلة له رفقة النادي الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني عن عدة نصائح منحها له المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جونيور وأكد خلالها أن النجم الفرنسي توقع له مسيرة طويلة في ريال مدريد لو التزم بعدة أمور.

"زيدان دومًا ما يطالبني أن أكون أكثر هدوءً وأن أستمر في التطور، لأنني لو قمت بذلك، بجانب التعامل الجيد من الجميع معي، قال لي أنني سألعب لفترة طويلة".

المزيد من الفرق

رسميًا - ريال مدريد يضم أريولا في إعارة لموسم واحد

وأضاف: "أكد لي أن الوضع سيكون مماثلًا لحالتي مارسيلو وكاسيميرو اللذان تواجدا هنا لفترة طويلة للغاية".

وأكمل: "عندما كنت ألعب مع فرق الشباب كنت أقوم بمثل تلك الأمور بشكل جيد، والنتيجة أنني اليوم في المكان الصحيح بالنسبة لي بريال مدريد".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد تغيب عن نهاية الموسم الماضي وهو ما لم يسمح بزيدان بالتعرف على إمكانياته عن كثب بعد عودته لتدريب ريال مدريد.