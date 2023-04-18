ريال مدريد فوق كل شيء .. حركة استفزازية من تيبو كورتوا لجماهير تشيلسي!

علي سمير
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courtoisGetty Images
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الحارس البلجيكي رفض أن تكون زيارته عادية لملعب فريقه السابق

زيارة جديدة قام بها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ملعب ستامفورد بريدج، من خلال مشاركته مع ريال مدريد أمام تشيلسي بإياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد دخل المباراة بكل أريحية بعد فوزه في الذهاب بهدفين نظيفين على ملعب سانتياجو برنابيو، ليكرر نفس الفوز بثنائية سجلها الجناح البرازيلي رودريجو في معقل الفريق اللندني.

كورتوا شوهد وهو يحاول استفزاز جماهير فريقه السابق تشيلسي في إحدى اللقطات، حيث ذهب أمامهم من أجل تقبيل شعار ريال مدريد، وهي اللقطة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صاحب الـ30 سنة قد بدًا مسيرته مع نادي جينك البلجيكي، قبل الذهاب إلى تشيلسي في 2011، ورحل بعدها لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، ليعود مرة أخرى إلى البلوز في 2014 قبل الانتقال إلى ريال مدريد في أغسطس 2018 مقابل 35 مليون يورو.

يذكر أن فوز ريال الليلة على البلوز جعل الفريق يتأهل إلى نصف نهائي الأبطال، للعب أمام المنتصر من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بالمواجهة التي تصب فيها الأمور لصالح الفريق الإنجليزي الذي تفوق على نظيره الألماني 3/0 في ذهاب دور الثمانية.

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