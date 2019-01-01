رسمياً - ولفرهامبتون يستعير فاييخو من ريال مدريد

إعارة جديدة لمدافع ريال مدريد الإسباني

أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، اليوم السبت، عن استعارة جيسوس فاييخو لاعب نظيره الإسباني ريال مدريد.

ولفرهامبتون توصل لاتفاق نهائي مع ريال على انتقال اللاعب بصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وتأتي الصفقة نظراً لإعجاب المدرب نونو سانتو المدير الفني للولفز، وإيمانه بقدراته المدافع الإسباني المييزة.

وأعلن الحساب الرسمي لولفز على "تويتر" عن انتقال اللاعب له بشكل رسمي من ريال.

ويأتي ذلك بعدما اجتاز اللاعب الكشف الطبي بنجاح، ليخوض تجربة مع فريقه الجديد في البريميرليج.

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وستكون الصفقة عبارة عن إعارة لمدة موسم واحد فقط، لتكون هي الإعارة الثالثة في مسيرته مع ريال مدريد عقب كل من ريال سرقسطة وآينتراخت فرانكفورت.

جدير بالذكر أن فاييخو كان قد شارك في سبعة لقاءات فقط خلال الموسم الماضي مع النادي الملكي، وغاب عن البقية لأسباب مختلفة سواء فنية أو بدنية للإصابات