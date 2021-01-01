فالفيردي: أردنا مواجهة ليفربول تحت ضغوطات أصعب في أنفيلد

الفريق الإسباني يمتلك الأفضلية

كشف فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن الصعوبات التي واجهها من أجل دخول عالم كرة القدم في بلده أوروجواي.

صاحب الـ22 سنة يعتبر من أهم اللاعبين بفريق المدرب زين الدين زيدان، حيث يعتمد عليه الفرنسي كقطعة أساسية من الحاضر والمستقبل.

اللاعب تحدث لصحيفة "جارديان" البريطانية، قبل مواجهة ريال أمام ليفربول، الليلة، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب:"في أوروجواي ليست كل الحقول من العشب، ولا حتى في الدرجة الأولى، لذلك تخيل الفئات الدنيا، سترى هناك حقول ترابية وحصى".

وأضاف:"عندما تلعب كرة القدم وهناك حيوانات بالملعب الذي تمارس فيه اللعبة، فهذا يجعلك تنمو وتصبح لاعب مقاتل، من الجميل أن تعود من الملعب ووجهك مغطى بالتراب وشعرك مليء بالطين".

وتابع:"معظم الأوروجوايين يدعمون الفرق في داخل أوروجواي، وأيضًا لويس سواريز في أوروبا، نفس الأمر مع إدينسون كافاني في مانشستر يونايتد وخوسيه خيمينيز في أتلتيكو مدريد".

وأما عن ثلاثية توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو:"أتعلم منهم بشكل مستمر، لقد فازوا بكل شيء في إسبانيا وعلى المستوى الدولي ودوري الأبطال، لو اندمجوا معًا سيخلقون نسخة من اللاعب المثالي، كاسيميرو نموذج للاعب السريع القوي الذي يرى المساحات المفتوحة".

واستكمل:"لوكا ديناميكي ويرى بين السطور، توني لديه الصبر والقدرة على اللعب من دون ضغط كما لو كان في في الفناء الخلفي لمنزله".

اللعب على أنفيلد في غياب الجمهور:"كنت أتمنى أن ألعب في أنفيلد بضغوط أكبر مع وجود جماهيرهم، لأن هذا سحر كرة القدم عن طريق الطاقة الإضافية التي يعطيها الجمهور للاعبين، ربما ليست الأجواء الأفضل لكننا سنحاول الاستمتاع بالمباراة والتغلب على ليفربول".

يذكر أن ريال يمتلك الأفضلية في التأهل إلى نصف نهائي الأبطال، بعد الفوز على الريدز بنتيجة 3/1 في ذهاب دور الثمانية.