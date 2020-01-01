فاسكيز يحذر برشلونة من خسارة الدوري الإسباني

رسالة تحذيرية يتلقاها الفريق الكتالوني

برشلونة يعتلي صدارة الدوري الإسباني، قبل توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا، ولكنه تلقى تحذيرات بخسارتها في حالة عودة النشاط من جديد.

لوكاس فاسكيز استغل تواجده بأحد الأنشطة خلال الحجر المنزلي، ليبعث برسالة إلى النادي الكتالوني، بأن ريال مدريد لن يستسلم لو تم استئناف الليجا.

وقال الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"نحن نتمتع بقدر كبير جداً من الاحترافية، لا نتعامل بتهاون مع الحجر الصحي ونتدرب بطريقة جيدة".

المزيد من الفرق

وأضاف:"الفريق على أتم الاستعداد في حالة عودة النشاط من جديد، لخطف الصدارة مرة أخرى من برشلونة وتحقيق اللقب في نهاية الموسم.

الاتحاد الإسباني يقترح منح برشلونة لقب الدوري

أديبايور: صلاح وماني ليسا الأفضل في أفريقيا

ويحتل برشلونة المركز الأول بجدول الليجا بـ58 نقطة بعد 27 جولة، مقابل 56 لصالح ريال مدريد الذي حسم الكلاسيكو الأخير لصالحه بثنائية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتشير جميع التوقعات إلى عودة اللاعبين بالدوري الإسباني للتدريبات خلال شهر مايو الجاري، مع انتظار الموافقة الصحية من الحكومة لاستكمال البطولة.