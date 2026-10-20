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دوري أبطال أوروبا
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoلايبزيج
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ريال مدريد ضد آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته قبل المباراة

القنوات الناقلة
ريال مدريد ضد لايبزيج
ريال مدريد
لايبزيج
دوري أبطال أوروبا
يان ديوماندي
كريستوفر نكونكو

معاينة شاملة لمباراة ريال مدريد وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا. نتناول الخطط التكتيكية وأخبار الفريقين ومستواهما والمزيد.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج يوم 21 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت جرينتش.

ريال مدريد يستعيد تألقه

تغلب ريال مدريد على إشبيلية بنتيجة 4-1 بأداء مميز في نهاية الأسبوع، بفضل ثنائية كيليان مبابي وهدفين من أردا جولر ويان ديوماندي. ويواجه فريق جوزيه مورينيو برشلونة في الكلاسيكو بعد مباراته أمام لايبزيج، الذي يستضيفه في دوري أبطال أوروبا. وحقق ريال مدريد عودة مذهلة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، إذ سجل ثلاثة أهداف في الدقائق الثماني الأخيرة لينتزع الفوز 4-3 على روما. وسيواجه الجناح الإيفواري يان ديوماندي ناديه السابق في هذه المباراة، بعدما انتقل إلى ريال مدريد مقابل مبلغ كبير خلال الصيف.

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لايبزيج يسعى للتعافي من هزيمته

تركت الهزيمة الثقيلة 6-1 أمام بايرن ميونخ في نهاية الأسبوع لايبزيج تحت وقع الصدمة، رغم أنه سجل 15 هدفًا في أول خمس مباريات له بالدوري الألماني هذا الموسم تحت قيادة مارتن ديميكيليس. وحقق الفريق ثلاثة انتصارات وتلقى ثلاث هزائم في الدوري المحلي، وهو سجل يلخص مدى صعوبة التنبؤ بنتائجه.

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

  • يغيب عن ريال مدريد راؤول أسينسيو وفيرلان ميندي ورودريجو، فيما يغيب مارك جويو وأسان ويدراوجو عن لايبزيج.
  • سجل النجم التركي أردا جولر هدفين وصنع مثلهما في آخر مباراتين له بدوري أبطال أوروبا.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد لايبزيج

4-2-3-1
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
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لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
4-2-3-1
تيبو كورتواتيبو كورتوامارك كوكوريلامارك كوكوريلاإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيأنطونيو روديجرأنطونيو روديجردينزل دومفريسدينزل دومفريسيان ديوماندييان ديومانديفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديبراهيم ديازبراهيم ديازأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيجود بيلينجهامجود بيلينجهامكيليان مبابيكيليان مبابيمارتن فانديفوردتمارتن فانديفوردتريدل باكوريدل باكوكاستيلو لوكيباكاستيلو لوكيباديفيد راومديفيد راومويلي أوربانويلي أوربانكريستوفر نكونكوكريستوفر نكونكونيل العيناوينيل العيناويإيزيكييل بانزوزيإيزيكييل بانزوزيأنطونيو نوساأنطونيو نوسابراجان جرودابراجان جرودارومولو كروزرومولو كروز
لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
4-2-3-1
ريال مدريد

التشكيلة الأساسية

لايبزيج

المدرب

  • جوزيه مورينيو
  • مارتن ديميكيليس

تضم التشكيلة المتوقعة لجوزيه مورينيو تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ومارك كوكوريلا وإبراهيما كوناتي وأنطونيو روديجر ودينزل دومفريس في خط الدفاع. وتضم قائمة لاعبي الوسط يان ديوماندي وفيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني إلى جانب جود بيلينجهام وبراهيم دياز، فيما يقود كيليان مبابي الهجوم. ولا توجد حاليًا تقارير عن إصابات أو إيقافات في صفوف صاحب الأرض.

تضم التشكيلة المتوقعة لمارتن ديميكيليس مارتن فانديفوردت في حراسة المرمى، وريدل باكو وكاستيلو لوكيبا ودافيد راوم وويلي أوربان في الدفاع. ويكمل التشكيلة كريستوفر نكونكو ونيل العيناوي وإيزيكيل بانزوزي وأنطونيو نوسا وبرايان جرودا ورومولو كروز. ولم تتأكد أي إصابات أو إيقافات في صفوف لايبزيج قبل المباراة، على أن تُضاف المستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها.

النتائج الأخيرة

ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ2-1
فياريال
ف1-0
روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
لايبزيج

لايبزيج - المستوى

هامبورج
ف5-0
ليفركوزن
خ2-0
فرانكفورت
ف6-0
أيندهوفن
ف1-0
بايرن ميونخ
خ6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

فاز ريال مدريد في أربع من آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وفي مباراته الأخيرة، تغلب على إشبيلية 4-1 على أرضه في الدوري الإسباني، وسبق ذلك فوزه 4-3 خارج أرضه على روما في دوري أبطال أوروبا، و1-0 على فياريال على أرضه. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني. وسجل ريال مدريد 13 هدفًا واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

فاز لايبزيج في اثنتين وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات رسمية له، دون تسجيل أي تعادل. وانتهت مباراته الأخيرة بهزيمة ثقيلة 6-1 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، لكنه سبق أن تعافى من كبوة مماثلة خلال هذه السلسلة بفوزه 6-0 على آينتراخت فرانكفورت. ويُظهر فوزه 1-0 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا قدرته على تقديم أداء جيد أوروبيًا. وسجل لايبزيج 12 هدفًا واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ريال مدريدتعادللايبزيج
2
1
1
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
6الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2024، حين تعادل ريال مدريد ولايبزيج 1-1 في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو. وقبلها، فاز ريال مدريد 1-0 خارج أرضه على لايبزيج في فبراير 2024. وفي المواجهات الأربع المسجلة بينهما، فاز ريال مدريد مرتين وتعادل مرة، بينما حقق لايبزيج انتصارًا واحدًا بنتيجة 3-2 على أرضه في أكتوبر 2022. وسجل ريال مدريد خمسة أهداف واستقبل خمسة في تلك المواجهات الأربع.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي لايبزيج في المركز الحادي والعشرين، وهو فارق يعكس تباين مسار الفريقين في المسابقة هذا الموسم.

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