ريال مدريد ضد إشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 1 إشبيلية

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26' أوووووه قريبة للريال! عرررضية من بنزيما، الدفاع يشتتها وفينسيوس يستلم الكرة ويسدد ولكن بونو يمسك بها

24' تسديدة من توني كروس من خارج حدود منطقة الجزاء، ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

18' خطأ على كاسيميرو بعد أن اعترض جوردان واصطدم به

15' تسديدة من ألابا ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر لإشبيلية بقليل

13' أوووووووووووووووووه مير يهدر فرصة الهدف الثاني له ولإشبيلية، يستغل تمريرة خاطئة من كارباخال، يرواغ البلجيكي ويسدد ولكن ألابا يشتت الكرة من على الخط، الكرة ترتد مرة أخرى ويسدد! ولكن كورتوا يتألق هذه المرة

11' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول رافا مير يحرز هدف التقدم لإشبيلية! ركنية للفريق الأندلسي تصل إلى مير الذي لم يكن مراقبًا أبدًا، يلعب رأسية قووووووية على يمين كورتوا

7' عرررضية رائعة من كارباخال تصل إلى فينسيوس الذي يسدد الكرة ولكنها بعيدة عن مرمى إشبيلية

4' عرررضية من الجهة اليمنى لإشبيلية، ميليتاو يشتت الكرة وتصل إلى راكيتيتش الذي يسدد! ولكن الكرة عالية وبعيدة عن مرمى الريال

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال

توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو

تشكيل إشبيلية:

التشكيل| 4-3-3

ياسين بونو

ماركوس أكونيا، جول كوندي، دييجو كارلوس، جونزالو مونتييل

جوان جوردان، فيرناندو ريجيس، إيفان راكيتيتش

أليخاندرو جوميز، رافا مير، لوكاس أوكامبوس

في المقابل، يتواجد الفريق الأندلسي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، ويملك فرصة للانفراد بالصدارة إذا ما تغلب على ريال مدريد في لقاء اليوم، لذا تنتظرنا مواجهة على صفيح ساخن!.

يحتل ريال مدريد صدرة الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الفريق الأندلسي، وبفارق نقطة عن ريال سوسيداد ولكن الفريق الباسكي لعب مباراتين أكثر من الملكي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر من موقع جول لمباراة ريال مدريد وإشبيلية، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على سانتياجو برنابيو.