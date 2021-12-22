ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيك بيلباو 1 × 2 ريال مدريد

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نهاية المباراة بفوز صعب لريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين لهدف

90' أوووووووووووه فرصتين متتاليتين في منتهى الخطورة لريال مدريد لقتل المباراة ولكن الدفاع اعترض واحدة وجولين تصدى للاخرى

85' أوووووووه كورتوا يُبدع وينقذ فرصة خطيرة لفريق بيلباو، تمريرة بينية رائعة إلى ويليامز الذي حاول تسديد الكرة بين قدمي كورتوا، ولكن البلجيكي يتألق ويتصدى للكرة

84' تبديل لريال مدريد بخروج فينسيوس ودخول ماريانو

80' أووووووووووووووه جولين يمنع فرصة هدف محقق لريال مدريد، عرضية من الجهة اليمنى، الكرة تصل إلى هازارد الذي يسددها بقوووة ولكن حارس بيلباو يتصدى لها ببراعة

77' أووووووه عرررضية خطيرة من ويليامز ولكنها تمر من أمام أقدام إينياكي شقيقه وتمر بسلام على دفاع ريال مدريد

75' أوووه تسديدة قوووية من راؤول جارسيا ولكن التسديدة تعلو العارضة قليلًا

74' بيلباو يضغط بحثًا عن هدف التعادل

62' تبديل لفريق أتلتيك بيلباو بخروج سانسيت ودخول راؤول جارسيا

61' بطاقة صفراء للفرنسي كامافينجا بعد عرقلة مونياين

60' أووووووووووووووه خطيرة من بيلباو، مرتدة للفريق الباسكي، سانسيت يمرر إلى ويليامز الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات

56' تبديل لأتلتيك بيلباو بدخول ويليامز وخروج زاراجا

55' تسديدة قووية من توني كروس ولكن الكرة عالية عن المرمى

49' ضغط قوي من ريال مدريد في بداية الشوط الثاني بحثًا عن الهدف الثالث

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على بيلباو بهدفين لهدف

39' تسديدة من توني كروس ولكن الكرة بعيدة قليلًا عن المرمى

31' هدوء نسق اللعب قليلًا في الدقائق الماضية

24' تسديدة قوية من المدافع ميكيل بالنزياجا ولكنها تمر بجوار القائم

20' عررررضية رائعة من الجهة اليسرى، تصل إلى دانييل جارسيا الذي كانت لديه فرصة لتسجيل التعادل، ولكن تسديدته عالية جدًا عن المرمى

17' تسديدة من الفرنسي كامافينجا ولكن جولين يمسك بالكرة

9' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيلباو يُقلص الفارق، يا لها من مباراة!، تسديدة رائعة من سانسيت تسكن شباك كورتوا

هازارد يتوغل في العمق، يحاول تمرير الكرة لبنزيما ولكن دفاع بيلباو يعيد الكرة بالخطأ إلى الفرنسي الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بكل قوة في المرمى

6' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يضاعف تقدم الريال ويحرز الهدف الثاني للملكي، ولكنه يتعرض للإصابة أثناء تسجيله للهدف

3' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يحرز الهدف الأول لريال مدريد بتسديدة ولا أروع، صاروخية مقوسة على يسار جولين، لا تُصد ولا تُرد

1' محاولة أولى على المرمى من جانب ريال مدريد، تسديدة من توني كروس ولكن جولين يمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيدين هازارد

تشكيل أتلتيك بيلباو:

التشكيل | 4-4-2

جولين أريزابالاجا

ميكيل باليزياجا - أوناي نونيز - ييراي ألفاريز - أوسكا دي ماركوس

إيكر مونياين - أوناي فينسيدور - دانييل جارسيا كارييو - أوير زاراجا

أويهان سانسيت - إينياكي ويليامز

ALINEACIÓN I Estos son los 1️⃣1️⃣ leones que buscarán de inicio la victoria frente al @realmadrid en San Mamés.#AthleticRealMadrid #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/OBOBXzIMhn — Athletic Club (@AthleticClub) December 22, 2021

في المقابل، يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة، ويسعى الفريق الباسكي بقيادة مارسيلينو للثأر من خسارته في الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف.

تنفس ريال مدريد الصعداء بعد تعثر إشبيلية أمام برشلونة وتوقف الفارق بينه وبين الفارق الأندلسي إلى خمس نقاط، ويسعى الملكي لتعويض التعثر الأخير أمام قادش، تحقيق الفوز من أجل الانفراد أكثر ولو مؤقتًا بالصدارة التي يحتلها برصيد 43 نقطة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني، وستُقام المباراة على ملعب سان ماميس.