ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة في السوبر الإسباني

ريال مدريد 2×0 اتلتيك بيلباو

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نهااااااااااااية المباراة بفوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدفين نظيفين، ليُتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

تبديل لريال مدريد بخروج فاسكيز ودخول ناتشو

88' أووووووووووووووه كورتوا يتألق ويتصدى لركلة الجزاء ببراعة

ركلة جزااااااااااااااااااااااااااااااااااء لفريق بيلباو وبطاااااااقة حمراء للاعب ميليتاو

86' عررررررضية خطيرة لفريق بيلباو، رأسية من راؤول جارسيا، ترتطم بيد ميليتاو، الحكم يراجع اللعبة في تقنية الفار

84' خطيرررة مرة أخرى من سيرانو، عررضية من ويليامز، ألابا يشتت الكرة وسيرانو يحاول تسديدها في المرمى ولكن كورتوا يمسك بالكرة

81' تسديدة قووووووية من اللاعب البديل سيرانو ولكن كورتوا يمسك بالكرة

80' تبديل لأتلتيك بيلباو بدخول اليافع سيرانو

77' بطاقة صفراء للاعب جارسيا بعد تدخل قوي على فينسيوس

75' عرررضية تصل إلى جارسيا الذي يسدد قوووية ولكن ميليتاو يعترض الكرة وتخرج لضربة ركنية

70' الكرة تصل إلى بنزيما على حدود منطقة الجزاء، يحاول السيطرة على الكرة ولكن دفاع بيلباو يشتت الكرة بنجاح

63' تبديل لريال مدريد بخروج رودريجو جوس ودخول فالفيردي

63' عررررررضية من الجهة اليمنى، ورأسية من راؤول جارسيا ولكن الكرة تمر بعيدة قليلًا عن القائم

62' خطيرررررة من بيلباو، عرررضية من ويليامز، جارسيا يسدد الكرة ولكنها بجوار القائم

57' ثلاثة تبديلات لأتلتيك بيلباو بدخول راؤول جارسيا وميكيل فيسجا ويوري

51' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بنزيما يسدد ركلة الجزاء بنجاح ويحرز الهدف الثاني للريال

50' ركلة جزاااااااااااااااااااااااااااااااء لريال مدريد

48' فاسكيز يمرر إلى بنزيما الذي يسدد، ولكن الكرة ترتطم بيد ألفاريز.. الحكم يقرر مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو

45' الكرة تصل إلى فينسيوس على الجهة اليسرى، البرازيلي يحاول لعب عرضية، تصطدمب بالدفاع وترتد له، يسدد من لمسة واحدة ولكن الكرة عااالية جدًا وبعيدة عن مرمى بيلباو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف سجله مودريتش

44' أووووووووه خطيرررررة من بيلباو، تسديدة قووووية من سانسيت ولكنها تمر فوق العارضة بسنتيمترات

40' عرررضية من فاسكيز، ولكن الدفاع يشتت الكرة لضربة ركنية

37' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مودريتش يسجل الأول لريال مدريد بتسديدة رائعة على يسار الحارس أوناي سيمون

36' تسديدة من زاراجا ولكن الكرة عااالية عن مرمى ريال مدريد

35' مرور أكثر من نصف ساعة دون فرص حقيقية على مرمى الفريقين

26' تسديدة قوووية ومباغتة للحارس سيمون ولكنه يتألق ويتصدى للكرة ويُخرجها لضربة ركنية

26' ريال مدريد يضغط لتسجيل الهدف الأول ولكن دفاع بيلباو يقظ حتى الآن

17' أووووووووه تسديدة رررررائعة من بنزيما ولكن سيمون يتصدى للكرة وتمر بمحاذاة القائم

14' تسديدة من سانسيت ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

10' عرررضية من فاسكيز وتسديدة من كرووس ولكن الدفاع يعترض الكرة

6' ريال مدريد يبدأ بالسيطرة والاستحواذ على الكرة

3' بداية حماسية من أتلتيك بيلاو

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس

تشكيل أتلتيك بيلباو:

قرر مارسيلينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4- 4-2

أوناي سيمون

ميكيل بالنزياجا - إينيجو مارتينيز - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس

إيكر مونياين - أويير زاراجا - دانييل جارسيا كارييو - أليكس برينجوير

أويهان سانسيت - إينياكي ويليامز

في المقابل، صعد أتليتك بيلباو إلى النهائي بسيناريو مثير أيضًا، بعد أن قلب الطاولة على نظيره أتلتيكو مدريد في أخر دقائق المباراة وسجل هدفين برأسية ألفاريز وقدم ويليامز، ليتاهل إلى النهائي للعام الثاني على التوالي، بعد أن فاز بالنسخة الماضية على حساب برشلونة.

تأهل ريال مدريد إلى النهائي عقب التغلب على برشلونة في الكلاسيكو في مباراة مثيرة للغاية بنتيجة 3/2، وكان فالفيردي كان قد أحرز هدف الفوز للملكي في الوقت الإضافي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021، على ملعب الملك فهد بالرياض.