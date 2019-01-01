صديق هازارد يكشف عن حلمه باللعب لفنربخشة

الأمر يبدو غاية في الصعوبة الآن

كشف حسن سينتيكايا الإداري السابق بنادي فنربخشة التركي، عن رغبة النجم البلجيكي إدين هازارد في اللعب للفريق يوماً ما.

هازارد انتقل مؤخراً من تشيلسي إلى ريال مدريد بـ100 مليون يورو، بعد سلسلة من الجدل حول مستقبله.

سينتيكايا تربطه علاقة صداقة قوية بالبلجيكي، حيث سبق وأن تحدث معه عن إعجابه بفنربخشة.

وقال الإداري السابق بالنادي التركي:"إدين صديق شخصي لي حيث عرفته منذ أن كان عمره 15 أو 16 سنة عندما انضم لنادي ليل".

وأضاف:"يعتبر من أشد المعجبين بنادي فنربخشة، وقال لي في أحد الأيام، حسن أريد اللعب لهذا الفريق".

وتابع:"وقتها كان عمره 16 عاماً فقط ويلعب في ليل، شاهدته يتألق ضد باريس سان جيرمان بإحدى المباريات، موهبته كانت واضحة من البداية".

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واعترف سينتيكايا خلال نهاية حديثه بصعوبة لعب هازارد في فنربخشة بالمستقبل القريب، نظراً للمستوى العالي المتواجد فيه الآن.