ريال مدريد يعيد فاييخو لقائمة كأس العالم للأندية

أعلن نادي ريال مدريد القائمة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية والتي شهدت تواجد فاييخو





أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، سانتياجو سولاري، قائمة الميرينجي النهائية في بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات.

ريال مدريد يخوض مباراته الأولى في كأس العالم للأندية يوم 16 ديسمبر المقبل أمام كاشيما أنتلرز بطل دوري أبطال آسيا.

وشهدت القائمة وجود جميع اللاعبين بعد عودة خيسوس فاييخو بعد خروجه من القائمة الأولية التي أعلنت منذ أسبوعين..

كما تواجد عدد من اللاعبين الشباب أبرزهم خافي سانشيز وفالفيردي وريجاليون.

ويعاني عدد من اللاعبين من إصابة أبرزهم كريم بنزيما وأسينسيو وكاسيميرو وريجاليون ورغم ذلك الجميع متواجد في القائمة.

📝 Nuestros 25 jugadores convocados para el Mundial de Clubes. #RMCWC pic.twitter.com/Ar3Vs9o5t8 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) December 16, 2018

وسافر الملكي إلى الإمارات صباح اليوم، الأحد، استعدادًا لأول مباراة له يوم الأربعاء المقبل.

وحقق ريال مدريد البطولة عامين على التوالي ليصبح أول فريق في التاريخ يحصد اللقب مرتين في 2016 و2017 كما يحتاج للفوز بالبطولة ليتجاوز برشلونة الذي حقق اللقب 3 مرات.

ريال مدريد حصد بطولة كأس العالم للأندية في 2014 و2016 و2017 بالتساوي مع برشلونة في عدد الألقاب كأكثر فريقين تتويجًا بها.