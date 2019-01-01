زيدان يخشى تكرار خطأ كيبا مع إيريكسن

هل يتعاقد ريال مدريد مع إيريكسن في يناير؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، في يناير المقبل تجنبًا لتكرار خطأ رفض ضم كيبا من أتلتيك بلباو مما دفع الحارس لتجديد عقده وزيادة الشرط الجزائي.

ريال مدريد كان قريبًا من ضم كيبا مقابل 18 مليون يورو في يناير 2018 ولكن زيدان رفض التعاقد معه ليجدد عقده ويرفع الشرط الجزائي إلى 80 مليون يورو وينضم في الصيف إلى تشيلسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان، يخطط للتعاقد مع إيريكسن في يناير وقبل 6 أشهر من انتهاء عقده مع السبيريز.

وأوضحت أنّ المدرب يفضل ذلك حتى لا يجدد اللاعب عقده وتتعقد مسألة انضمامه خاصة وأنّ دانيال ليفي، رئيس توتنهام، لن يوافق على رحيل الدنماركي بأقل من 200 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ بسيط للحصول على خدمات اللاعب في يناير بسبب الأزمة التي يعاني منها البلانكوس في خط الوسط.

جدير بالذكر أنّ إيريكسن عرض نفسه على ريال مدريد في الصيف الماضي ولكن زيدان فضّل محاولة التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد وهو ما لم يتحقق أيضًا.