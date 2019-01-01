زيدان يشرح أسباب تجاهل بيل أمام كلوب بروج

المعاناة مستمرة للجناح الويلزي مع ريال مدريد

شرح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أسباب ترك الجناح الويلزي جاريث بيل على دكة البدلاء، خلال مواجهة الفريق مع كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.

بيل جلس على دكة ريال خلال الفوز على إسبانيول بالدوري السبت الماضي، ليخرج بعدها زيدان ليؤكد أنه لم يتدرب بالشكل المناسب مثل باقي اللاعبين للمشاركة.

اللاعب جلس أيضاً كبديل غير مستخدم أمام كلوب بروج بالأبطال، بالمواجهة التي انتهت لصالح فريقه 3/1، حيث جاءت الثلاثية عن طريق لوكا مودريتش ورودريجو وفينيسيوس جونيور.

زيدان قال عن قراره:"لم يحدث أي شيء مع بيل، فقط قررت إجراء 3 تغييرات على التشكيل أدت لخروجه من الفريق الأساسي".

وأضاف:"نحن سعداء جداً بالصورة التي ظهر بها فينيسيوس ولوكا وردريجو، يجب علينا العمل بنفس الطريقة واستغلال هذا المستوى العالي".

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وأما عن لوكا يوفيتش:"لا يشعر بالضياع معنا، حظى بمباراة جيدة ولكنه لم يلعب كثيراً الفترة الماضية ويحتاج للمزيد من المباريات".

وبعد التأهل لدور الـ16 في المركز الثاني بمجموعته بدوري الأبطال، يستعد ريال للعب أمام فالنسيا على ملعب ميستايا الأحد القادم، قبل التوجه كامب نو لخوض الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 18 ديسمبر الجاري.