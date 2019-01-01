زيدان يُزيد الغموض حول موقف هازارد من الكلاسيكو

قبل مواجهة كلوب بروج بالجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن تمنيه بلحاق النجم البلجيكي إيدين هازارد، بمواجهة الفريق أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني الأسبوع القادم.

هازارد أثار العديد من التكهنات حول ظهوره بالكلاسيكو المُقام في 18 ديسمبر الجاري، بعدما ظهر مرتكزاً على عكاز خلال حفل النادي الخاص بأعياد الميلاد.

بعض الصحف الإسبانية أكدت أن البلجيكي لن يخوض المباراة، لاحتمالية غيابه لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، مع إمكانية إجراء عملية جراحية.

وهو ما علق عليه زيدان قبل مواجهة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا:"لا أصدق أنباء الجراحة ولكن آمل أن تكون المشكلة أقل من المتوقع، الوقت مازال طويلاً لتحديد موقفه ويجب علينا التحلي بالصبر".

وأضاف:"الوقت الآن ليس مناسباً من أجل مناقشة موقف هازارد، لدينا مباراة هامة غداً علينا التركيز فيها وأتمنى عودته لنا سريعاً".

وأما عن سفر كاسيميرو وغياب راموس وكروس عن قائمة الفريق:"نحن نعلم ما يمكن لكاسيميرو فعله وندرك أهميته لنا، دائماً أحرص على اختيار المجموعة الأنسب، ولدينا أيضاً فاران يمكنه سد العجز في غياب راموس".

مواجهة كلوب بروج:"أتوقعها مباراة صعبة جداً على الفريقين، هم يريدون التأهل للدوري الأوروبي ونحن نتعامل معها كأي مباراة في دوري الأبطال، ليست مواجهة ودية، سنحاول الفوز والظهور بشكل جيد رغم ضمان الصعود".

مستوى بنزيما ورغبته في تخطي رقم راؤول جونزاليس واللحاق بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بالأكثر تهديفاً بالأبطال:"لا أعلم ولكنه دائماً يلعب بطموح ويريد المزيد في مسيرته".

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سيرجيو راموس خرج مؤخراً ليطالب بمنح كرة ذهبية خاصة بميسي ورونالدو وأخرى لباقي اللاعبين، وسؤل زيدان عن رأيه في حدوث ذلك لو كانت هذه الحالة في 1998.

الفرنسي قال:"لا أؤيد منح باقي اللاعبين أي شيء بكل تأكيد، ميسي لديه 6 ورونالدو يمتلك 7 كرات ذهبية".

يذكر أن ريال يخوض مواجهة الغد وهو في المركز الثاني بالمجموعة الأولى للأبطال بـ8 نقاط، مقابل 13 لباريس سان جيرمان، و3 كلوب بروج و2 لجالطة سراي التركي، قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات.