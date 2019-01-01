زيدان يرد على أنباء رحيله وقدوم مورينيو

قبل المواجهة الهامة أمام إشبيليه بالدوري الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن تفهمه للجدل الدائر في الفترة الأخيرة حول مستقبله مع الفريق الإسباني.

زيدان يحظى ببداية سيئة للموسم الحالي مع ريال، حيث تعادل مباراتين في الليجا، وخسر من باريس سان جيرمان 3/0 بدوري أبطال أوروبا.

وقبل مواجهة إشبيليه غداً الأحد في الدوري، اعترف زيدان بصعوبة موقفه وسط شائعات قدوم جوزيه مورينيو بدلاً منه.

وقال الفرنسي رداً على هذه التكهنات:"هل تزعجني هذه الأحاديث؟ سؤال في غاية الصعوبة ولكنه أمر واقع، كل ما يهمني الآن ما سأفعله مع فريقي".

وأضاف:"غداً لدينا مباراة صعبة جداً، لن أقرأ ما بالصحف، أشعر بقوة كبيرة وتعلمت عدم اليأس في العديد من المواقف".

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وتابع:"نلعب غداً أمام المتصدر بعد سلسلة من اللحظات المعقدة يجب علينا الفوز ولا يمكننا التحكم في ما هو خارج الملعب".

التعاقدات الجديدة:"إريكسن أو فان دي بيك جميعها أمور في يد النادي وكل تركيزي الآن على ما أمتلك من لاعبين".

يذكر أن ريال يلعب غداً ضد اشبيليه وهو في المركز الثالث بجدول الليجا بـ8 نقاط، مقابل 10 للفريق الأندلسي المتصدر.