زيدان يحسم موقفه النهائي من رحيل يوفيتش

اللاعب ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وميلان

استقر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، على استمرار المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وعدم رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف.

يوفيتش انتقال لريال الصيف الماضي، ولكنه لم يحصل على فرصته مع الفريق، حيث جلس كبديل للفرنسي كريم بنزيما في معظم الفترات.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير يوفيتش، وسط أنباء عن اهتمام ميلان ومانشستر يونايتد بضمه على سبيل الإعارة لموسم واحد.

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إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكدت أن زيدان قرر عدم التخلي عن اللاعب، والاعتماد عليه خلال هذا الموسم في مختلف البطولات.

وأوضحت أن الصربي سيكون في المركز الثاني، بترتيب المهاجمين لدى المدرب الفرنسي خلف بنزيما، متفوقاً على زميله ماريانو دياز في أولوية المشاركة.

وأشارت إلى أن مدرب ريال مدريد، سيحاول الاعتماد عليه بشكل تدريجي في المباريات، مثلما فعل في آخر مواجهتين ضد ريال بيتيس وبلد الوليد بالدوري الإسباني.

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ويأتي ذلك رغم قيام زيدان بتفضيل عدم إغلاق الباب أمام جميع الاحتمالات قبل نهاية السوق في 5 أكتوبر الجاري، حيث أكد أن كل شيء قد يحدث بخصوص مستقبل يوفيتش.

يذكر أن يوفيتش ظهر في 27 مباراة مع ريال الموسم الماضي، ولم يسجل سوى هدفين مع الفريق الإسباني ضد كل من ليجانيس وأوساسونا.