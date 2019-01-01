زيدان: هازارد يحتاج للمزيد من التدريب ..أتمنى حفاظ بنزيما على مستواه

بعد الفوز على ليفانتي بالجولة الرابعة من الليجا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أشاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بالمستوى الذي ظهر به إدين هازارد في الظهور الأول له بالدوري الإسباني.

هازارد غاب عن بداية الموسم بسبب الإصابة، ليشارك في فوز ريال على ليفانتي 3/2 بالجولة الرابعة من البطولة.

ريال تقدم بثلاثية أحرز منها كريم بنزيما هدفين، وسجل كاسميرو الهدف الثالث، قبل أن يعود ليفانتي ويهدد ريال بالتعثر.

زيدان قال عن مستوى فريقه:"المشكلة كلها في المستوى الذي ظهرنا به في الشوط الثاني، الأول كان جيداً وصنعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بالفوز 6/0".

مستوى هازارد:"لدينا بعض اللاعبين لم تكتمل جاهزيتهم بنسبة 100% وإدين منهم، هو لاعب مهم جداً لنا من الناحية التكتيكية ويعطي الكثير للفريق".

وأضاف:"لديه لمسة إبداعية في كل مرة تصله الكرة، يحتاج للمزيد من التدريب حيث لم يتمرن سوى 4 مرات فقط".

الانشغال بمواجهة باريس في دوري أبطال أوروبا:"غير صحيح أبدأ، لعبنا بكامل تركيزنا على مباراة اليوم".

تألق بنزيما:"سعداء لرؤيته بهذه الحالة، من المهم لنا استمراره في التسجيل ويجب عليه مواصلة هذا المستوى".

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فينيسيوس جونيور:"عمره 18 سنة فقط، أهم شيء الآن هو خلق المزيد من الفرص، نحتاج للعمل معه بشكل أكبر".

تغير مستوى خاميس رودريجيز:"لديه جودة عالية جداً، الآن يبدو أكثر راحة في الملعب وتحسن كثيراً من النواحي الشخصية والبدنية".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال إلى 8 نقاط بالمركز الثاني بجدول الليجا، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر.