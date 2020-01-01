كورتوا: لست الأفضل في العالم وحاولت إخافة أتلتيكو مدريد

تحدث أيضاً عن علاقتي بهازارد والمدرب زين الدين زيدان

رفض تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، الدخول في مقارنة من أجل لقب الأفضل في العالم، مكتفياً بالمستويات المميزة التي يقدمها الفترة الأخيرة مع النادي الإسباني.

كورتوا يعيش واحدة من أفضل فتراته مع ريال، نظراً لتألقه الكبير تزامناً مع تحسن النتائج مع الفريق، والفوز بكأس السوبر الإسباني على حساب الغريم أتلتيكو مدريد في النهائي.

وقال البلجيكي في تصريحات لقناة ريال مدريد:"أمر مدهش بالنسبة لي باللعب للنادي، عندما وصلت لساحة التدريبات لأول مرة شعرت بأنني حققت حلمي بالتواجد هنا".

شعوره تجاه عام 2020:"جيد جداً، لدينا الآن العديد من الانتصارات والأهداف الرائعة، قدمنا مستوى مميز ضد خيتافي وكذلك فزنا بالسوبر ونسعى للاستمرار على نفس الخط".

لقب الأفضل في العالم:"ليس من السهل أبداً لي أن أقول إنني الأفضل، هناك العديد من حراس المرمى الجيدين، كل ما أفعله هو القتال من أجل مساعدة الفريق على الفوز".

بدايته كحارس مرمى:"بسبب علاقتي مع الكرة الطائرة، ذهبت كثيراً مع والدي للعبها على الشاطىء، وفي أحد الأيام سألني المدرب عما إذا كنت أريد اللعب كحارس مرمى".

عشقه لإيكر كاسياس:"كنت أتابعه منذ الطفولة، رؤيته كانت مبهرة جداً بالنسبة لي، والدتي كان لديها مريض يذهب لمدريد يشاهد مباراتين أو ثلاث مباريات كل عام، وحرص وقتها على منحي بعض الهدايا من أعلام لريال وقمصان إيكر".

وأضاف:"في ذلك الوقت كان كاسياس مثالاُ للجميع، وسعيد جداً بمواجهته في 2011، ونظرت أيضاً لبعض الحراس الآخرين مثل فان دير سار".

علاقته بإيدين هازارد:"شخص مضحك للغاية، دائماً يبتسم ويريد اللعب والتعاون مع الجميع، عرفته في تشيلسي وتوطدت علاقتنا بالمنتخب الوطني، وآمل أن يعود قريباً للفريق".

مواجهة السوبر أمام فريقه السابق أتلتيكو:"أضع الرغبة في الفوز قبل أي شيء، وهذا ما فعلته مع بلجيكا في تصفيات كأس العالم وفي ريال أيضاً، ذهبت خلال ركلات الجزاء وأنا أشعر بحالة جيدة جداً، حاولت اللعب بثقة عالية لبث الخوف في نفوس الخصم".

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رأيه في العمل مع زين الدين زيدان:"شيء مميز جداً، عندما كنت طفلاً رأيته يلعب وهو مرجع للعديد من اللاعبين ومدرب رائع، حيث دائماً يدعم الفريق في كل الأوقات الصعبة".

وفاة كوبي براينت:"عدت من عملية الإحماء ولم أصدق ما سمعت، أنباء صادمة جداً برحيل شخص لم يرغب في التخلي عن دقيقة واحدة للاستمتاع، ولكنه سيظل في ذاكرة الجميع بفضل ما قدمه".

يذكر أن كورتوا يعود لمواجهة أتلتيكو مرة أخرى الأسبوع القادم، عندما يستضيف ريال غريمه اللدود السبت القادم، في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني.