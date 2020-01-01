زيدان : الرئيس يدعمني وراموس سيشارك في الكلاسيكو

وسط الأنباء المستمرة حول رحيله عن ريال مدريد

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، أنه يحصل على الدعم الكافي من فلورنتينو بيريز، قبل مواجهة برشلونة في كلاسيكو

بعض التكهنات أثيرت الفترة الماضية، حول تفكير إدارة ريال في إقالة زيدان، بعد البداية السيئة للموسم والخسارة من قادش بالدوري وشاختار في دوري أبطال أوروبا.

المدرب الفرنسي قرر التعليق على هذه الأنباء، قبل اللعب أمام الغريم التقليدي على ملعب كامب نو غداً السبت.

وقال زيدان:"هذا ما يقال منذ العام الماضي، لم يتغير أي شيء، ما علي فعله هو وظيفتي فقط، وإعطاء 100% كما هو الحال دائماً".

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وأما عن اللعب بدون جمهور:"نحن نعلم ما سنجده، إنه نفس الشيء بالنسبة للجميع، إنها مباراة كلاسيكية مختلفة وخاصة للفريقي".

مشاركة سيرخيو راموس:"إنه قائدنا، لكن كما هو الحال دائماً لن نخاطر به، لقد تعافى وسيكون معنا بنسبة 100%".

الخسارة من قادش وشاختار:"أشاهد كل المباريات، بدأنا بشكل سيء وكان من الصعب علينا العودة، ولكنها كرة القدم، هناك لحظات عالية وأخرى منخفضة وعلينا تقبلها، الكلاسيكو سيكون فرصة خاصة لإعادة تأسيس قوتنا".

مقارنة فاتي بفينيسيوس جونيور:"الكلاسكيو للجميع، ستكون مباراة جيدة رغم كل الأوضاع المحيطة وغياب الجمهور".

هل اللحظة الحالية هي الأصعب في ريال مدريد:"لا أحب أن أكون الضحية أو أي شيء آخر، إنها مباراة لها قصتها الخاصة، وهذا هو جمال كرة القدم، تمر بلحظات صعبة وتتاح لك الفرصة لتغيير الوضع".

حالة برشلونة:"إنه فريق كان دائماً قوياً، ورغم تغيير المدربين يظل برشلونة كما هو، فريق تنافسي يعرف كيف يلعب كرة القدم بشكل جيد وأن يجعل الأمور أكثر صعوبة عليك".

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دعم رئيس النادي:"نعم، من الجميع وليس الرئيس فقط، لقد فزت بالعديد من الأشياء مع هؤلاء اللاعبين، فهم يقاتلون ويفعلون كل شيء من أجل النادي، ويمكنني رؤية الدعم بوضوح في مختلف المواقف".

الانتقادات الموجهة ضده:"يقولون أشياء قبيحة عن الفريق، المهم لنا دائماً هو المضي قدماً وأطالب اللاعبين بمحاولة تغيير الحالة السلبية إلى إيجابية".

يذكر أن ريال مدريد يخوض الكلاسيكو وهو في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسييداد المتصدر.