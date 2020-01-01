زيدان يفقد ثلاثة من نجومه في موقعة بيتيس

لقاء صعب للبلانكوس في الليجا

أشارت الأنباء الواردة من إسبانيا لغياب ثلاثة من العناصر عن قائمة ريال مدريد التي ستقابل نظيره ريال بيتيس على ملعب "فيامارين" مساء الأحد لحساب الدوري الإسباني.

النادي الملكي استعاد صدارة ترتيب الليجا الجولة الماضية بعد انتصاره في الكلاسيكو على برشلونة بهدفين نظيفين الأحد الماضي بالعاصمة مدريد.

وبحسب "آس"، فسيغيب الثلاثي إيسكو، داني كارفخال، وناتشو بعد تغيبهم عن التدريبات الأخيرة للفريق استعداداً للمقابلة أمام بيتيس لحساب الجولة 27 من الليجا.

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ويعاني إيسكو من أوجاع على مستوى الظهر غيبته عن الحصة التدريبية الأخيرة، وأوضحت الصحيفة أنه لن يكون جاهزاً لخوض المباراة غداً الأحد.

غياب إيسكو سيكون ضربة قوية لزيدان، إذ يعتمد على صانع ألعاب ملقة السابق بشكل أساسي الموسم الجاري، إذ شارك في 22 مباراة بكل المسابقات.

الثنائي كارفخال وناتشو يعانيان في المقابل من نزلة برد أبعدتهما أيضاً عن التدريبات، واستدعائهم في قائمة الفريق سيكون محل شك.

ويملك ريال مدريد 56 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن ملاحقه برشلونة الذي يستضيف ريال سوسيداد مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو".