ريال مدريد وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس، فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20.

ريال مدريد 0 × 0 ريال بيتيس

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*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / داني مارتين / أنطونيو باراجان / إسماعيل جوتيريز / كريستيان تيلو / خواكين

ريال بيتيس: يبدأ المدرب روبي بطريقة (3/4/3) وتضم كلًا من جويل رويليس / زهير فضال / سيدني / عيسي ماندي / إيميرسون / أندرس جواردادو / مارك بارترا / أليكس مورينو / نبيل فقير / سيرخيو كاناليس / لورين مورون

البدلاء / ألفونس أريولا / إيدير ميليتاو / مارسيلو / فيدريكو فالفيردي / إيسكو / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور

ريال مدريد: يبدأ زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / فيرلاند ميندي / توني كروس / كاسيميرو / لوكا مودريتش / رودريجو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد

تشكيل الفريقين:

بينما يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز السادس وله مباراة مؤجلة مع برشلونة في كلاسيكو الدور الأول ولديه ١٨ نقطة مرشحة للارتفاع لـ ٢١ ليعود في المركز الثاني بعد اللقاء.

يدخل ريال بيتيس المباراة وهو في المركز الـ ١٨ وأصبح أحد الفرق المهددة بخوض صراع الهبوط خلال الموسم الجاري وفي رصيدهم تسع نقاط فقط.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./