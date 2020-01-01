راموس يرفض الاعتزال الدولي والهروب من ركلات الجزاء

أهدر ركلتين جزاء أمام سويسرا

أكد سيرخيو راموس نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد، أنه لن يهرب من تسديد ركلات الجزاء، بعد الإخفاق الأخير أمام سويسرا بدوري الأمم الأوروبية.

راموس احتفل بظهوره الدولي رقم 177 مع إسبانيا ضد سويسرا، ليتخطى رقم جانلويجي بوفون نجم يوفنتوس وإيطاليا، كأكثر لاعب من أوروبا يشارك في مباريات دولية.

الأمور لم تكن مثالية لقائد ريال في هذه المناسبة، حيث أهدر ركلتين جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 السبت الماضي.

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وفي هذا السياق قال راموس:"أو أتيحت لي الفرصة لتسديد ركلة جزاء مرة أخرى، لن أتردد ولن أهرب منها، لأن الهروب ليس من صفاتي".

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وأما عن تخطي رقم بوفون:"أشعر بالفخر الشديد لتجاوز أسطورة مثله، في النهاية أنت لا تتوقع أنك ستصل إلى هذا المستوى في بداية مشوارك، ولكن ما وصلت له كان بفضل المثابرة وركضي في شوارع إشبيلية لساعات طويلة قبل وصولي للقمة".

وأما عن إمكانية الاعتزال الدولي:"ما دمت أشعر بالجاهزية والاستعداد، سأستمر في اللعب، رأسي هي من تتحكم في الأمر، وفي الوقت الحالي هي تسمح لي بالمواصلة والاستمرار".

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يذكر أن راموس ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية عقده الصيف القادم، والرحيل إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان.