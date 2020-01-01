راموس يتخطى كومان ويصبح الأكثر تهديفاً في الدوري الإسباني

إنجاز جديد لقائد ريال مدريد في الليجا

أصبح سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، هو المدافع الأكثر تهديفاً في تاريخ الدوري الإسباني، مساء اليوم، الأحد، بعد التسجيل في شباك ريال سوسييداد.

راموس نجح في هز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، بعدما أحرز الهدف الأول لصالح ريال من ركلة جزاء.

الهدف يرفع رصيد راموس التهديفي في الليجا إلى الرقم 68، ليتخطى الهولندي رونالد كومان نجم برشلونة السابق الذي كان يحمل رقم الأكثر تسجيلاً بـ67 هدفاً.

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ويقترب بذلك راموس من بعض أساطير اللعبة من الناحية التهديفية في كل البطولات، حيث سجل 118 مرة خلال مسيرته الكروية.

وأصبح قائد ريال على بعد خطوات قليلة من تخطي روبرتو كارلوس الذي نجح في التسجيل 122 مرة خلال مشواره، والأسطورة فرانس بيكنباور الذي سجل 120 هدفاً في تاريخه.

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ويعتبر بول برايتنر أسطورة ريال وبايرن ميونخ السابق، هو المدافع الأكثر تهديفاً في التاريخ، حيث نجح في تسجيل 131 هدفاً.