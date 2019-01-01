راموس: أتمنى الوصول للمباراة رقم 200 مع منتخب إسبانيا

راموس يأمل في الوصول للمباراة رقم ٢٠٠ بقميص منتخب إسبانيا عقب معادلة رقم إيكر كاسياس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب سيرخيو راموس نجم ريال مدريد عن سعادته بوصوله للمباراة رقم ١٦٧ مع منتخب إسبانيا مساء الأمس أمام جزر الفارو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على رغبته في الوصول للمباراة رقم ٢٠٠ في المستقبل مع الفريق.

قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا لمنتخبات بلادهم الآن



🇪🇬 أحمد حسن 184 🌟🔝

🇸🇦 محمد الدعيع 178

🇲🇽 كلاوديو سواريز 178

🇮🇹 بوفون 176

🇰🇼 بدر المطوع 171

🇪🇬 حسام حسن 170

🇴🇲 أحمد مبارك 170

🇪🇨 إيفان هورتادو 168

🇪🇸 كاسياس 167

🇪🇸 راموس 167



تواجد مُكثف لـ لاعبينا العرب 💪 pic.twitter.com/tRguvvc3aq — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وقال راموس: "الأرقام القياسية تتواجد من أجل أن نقوم بتحطيمها، أتمنى أن أستمر في القدرة على ذلك لوقت طويل وأن يظل الحماس متملكًا مني".

وأضاف: "أريد أن أصل للمباراة رقم ٢٠٠ مع منتخب إسبانيا، هذا هو هدفي الشخصي وأعلم مدى صعوبته لكن يجب أن نجعل أهدافنا صعبة".

كاسياس يُهنئ راموس على معادلة رقمه القياسي

وأكمل: "إشادة إيكر كاسياس بي تجعلني سعيدًا للغاية، لكن لا يزال علي أن أكسر رقمه وأتمنى أن ألعب لمنتخب إسبانيا لسنوات عديدة مقبلة".

جدير بالذكر أن راموس في حاجة لمباراة واحدة فقط ليصل للمواجهة رقم ١٦٨ على المستوى الدولي مع المنتخب الإسباني ليصبح أكثر من مثل لاروخا على الإطلاق.