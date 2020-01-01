ريال مدريد | راموس جاهز لمواجهة بلد الوليد وبيل مصاب

راموس عاد من الإصابة

شارك سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ، في التدريبات الجماعية صباح اليوم، الجمعة، ليعلن جاهزيته لمواجهة بلد الوليد في الجولة 21 من الدوري الإسباني

راموس لم يشارك في مباراتي إشبيلية في الدوري الإسباني وكأس الملك والذي شهد فوز النادي الملكي باللقائين 2-1 و3-1.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ راموس تدرب بصورة طبيعية تمامًا ولا توجد أزمة في تواجده مع الفريق لمواجهة بلد الوليد مساء الأحد المقبل.

وأوضحت أنّ جاريث بيل هو من غاب عن التدريبات بسبب الإصابة ويبدو أنّه لن يتواجد في قائمة النادي الملكي للمباراة.

كما بدأ إيدين هازارد وماركو أسينسيو التدرب على العشب مما يرجع اقتراب عودة الثنائي.

وقد يعود البلجيكي إلى التدريبات الجماعية من الأسبوع المقبل بهدف التواجد في ديربي مدريد أمام أتلتيكو في الأول من فبراير.

يذكر أن ريال يخوض المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الليجا برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.