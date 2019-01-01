راموس يدافع عن بيل بعد الانتقادات الأخيرة

سيرخيو راموس نجم ريال مدريد يدافع عن زميله الويلزي جاريث بيل ضد الانتقادات الموجهة له في الفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن زميله الويلزي جاريث بيل هداف توتنهام والبريميرليج الأسبق ضد ما يثار حوله مؤخرًا.

جاء هذا في حوارًا صحفيًا تحدث خلاله اللاعب مع صحيفة "سبورتس ميل" وأكد عبره أن بيل يعد شخصًا حرًا في أوقاته الخاصة.

🇪🇸 راموس سيبدأ أساسيًا في تشكيلة إسبانيا أمام جزر فارو ليصبح رسميًا أكثر من ارتدى قميص المنتخب الإسباني في التاريخ بالتساوي مع إيكر كاسياس بـ 167 مباراة 🌟🔝 pic.twitter.com/SEMkHKnCNq — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

وقال راموس: "جاريث بيل لاعب عظيم ووجوده في ريال مدريد هام للغاية بالنسبة لنا طوال السنوات الماضية وربما تقرأون أمورًا مختلفة في الصحافة بعضها يكون حقيقيًا لكن الأغلب لا، نحن نعيش في عالم يتوجب علينا أن نترافع فيه عن مثل تلك الأمور".

وأضاف: "يجب أن يتم احترام ما يقوم به اللاعب في وقته الشخصي ولا يتم حتى الحديث عنه، في النهاية نحن أشخاص أحرار ونفعل ما نريده في أوقاتنا الخاصة".

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واختتم تصريحاته: "على المستوى الاحترافي نحن نقدم كل ما لدينا للنادي والفريق، ونحاول أن نكون على أعلى مستويات الصراحة، لكن بعد ذلك كل شخص يذهب لمنزله".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن جاريث بيل سيرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.