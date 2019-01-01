رئيس نابولي: مستعدون للتضحية من أجل رودريجيز

يرى نابولي المكان المناسب لصانع الألعاب الكولومبي

أكد أوريلو دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، أنه سيبذل كل التضحيات الممكنة من أجل التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز.

العديد من التكهنات تحيط بمستقبل رودريجيز مع ريال مدريد، حيث يبدو خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان، عقب العودة من إعارته لبايرن ميونيخ.

النادي الإسباني لا يمانع مغادرة رودريجيز، ولكن مصر على دفع نابولي 45 مليون يورو للحصول على اللاعب.

وقال لورينتس عن رأيه في الموقف:"نحن على استعداد تام للتضحية ولكن على ريال القيام بدورهم أيضاً".

وأضاف:"لم نيأس ومستمرون في المفاوضات، ريال عليه التفكير في الضرر الواقع عليهم لو استمر خاميس وهو غير سعيد بالفريق".

وتابع:"أقرأ العديد من الأشياء الخاطئة حول المفاوضات، لا أتحدث بنفسي مع فلورينتينو بيريز، لدينا كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي هو المسؤول عن هذا الشأن".

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واستكمل:"نابولي هو الخيار الأنسب لرودريجيز، ليكون محور مشروع النادي، ولا يجب أن ننسى تألقه في أفضل فتراته مع ريال مدريد بقيادة مدربنا الحالي كارلو أنشيلوتي".

جريزمان إلى برشلونة ✅



حال نيمار الآن 😭

(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/afVwXVvxE3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2019

وفي نهاية حديثه شدد لورينتس على الاستمرار وعدم اليأس حتى اللحظات الأخيرة، رغم وجود منافسة قوية من أتلتيكو مدريد.