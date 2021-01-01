ريال مدريد دون راموس وفاران .. الانتصارات تنخفض للنصف، ومذلة أمام الصغار

تعرف على نتائج ريال مدريد في غياب الثنائي رافاييل فاران وسيرخيو راموس هذا الموسم، قبل مواجهة ليفربول وبرشلونة!

فقط عندما تظن أن الأمور لا يمكن لها أن تكون أسوأ تجد نفسك تمر بالأكثر سوءًا على الإطلاق، ذلك بالتحديد هو ما يجب أن يشعر به زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في اللحظات الحالية.

ريال مدريد أعلن قبل قليل عن إصابة رافاييل فاران بفيروس كورونا، وبالتالي فاللاعب لن يكون متاحًا في مواجهة ليفربول مساء اليوم أو برشلونة في العاشر من الشهر الجاري، وربما لن يلحق بلقاء الإياب من دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا أمام الريدز.

ضربة جديدة لريال مدريد قبل ليفربول والكلاسيكو .. إصابة فاران بفيروس كورونا

لكن غياب فاران ليس الكارثة الوحيدة الذي يواجهها زيدان في دفاع ريال مدريد، فقائد الفريق سيرخيو راموس هو الآخر غير متواجد بداعي الإصابة.

إذًا ماذا يفعل ريال مدريد في غياب الثنائي هذا الموسم؟ ذلك ما سنستعرضه معكم في السطور المقبلة:

ماذا يفعل ريال مدريد في غياب سيرخيو راموس؟

لعب ريال مدريد في وجود سيرخيو راموس هذا الموسم 20 مباراة في كل البطولات، فاز في 13 منهم، وخسر ثلاثة وتعادل في أربعة.

الفريق سجل 38 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا، وكانت نسبة انتصاراته 65% من إجمالي المباريات، بواقع 2.2 نقطة في المباراة الواحدة.

كل تلك الأرقام تنخفض في غياب راموس، فالفريق لعب 19 مباراة فاز في 11 منها وتعادل في أربعة وخسر خمسة.

سجل ريال مدريد 30 هدفًا في غياب راموس وتلقت شباكه 17 هدفًا، وانخفضت نسبة الانتصارات لـ 57% بواقع 1.9 نقطة في المباراة الواحدة.

ماذا يفعل ريال مدريد في غياب رافاييل فاران؟

كان رافاييل فاران هو الأكثر حصولًا على الدقائق بين نجوم ريال مدريد هذا الموسم تحت قيادة زين الدين زيدان ولم يبتعد أبدًا لأي إصابة إنما فقط للراحة.

شارك الفرنسي في 36 مباراة، فاز الفريق في 22 منهم، وتعادل في سبعة وخسر سبعة، وسجل 61 هدفًا، وتلقت شباكه 34.

بينما في غياب فاران للراحة فلعب الملكي ثلاث مواجهات فاز في لقاءين منهم وخسر مباراة وحيدة، وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة.

ماذا يفعل ريال مدريد في غياب فاران وراموس سويًا؟

من ضمن الثلاث مباريات التي غاب عنها فاران هذا الموسم لم يلعب راموس سوى مواجهة وحيدة كانت ضد ويسكا وفاز بها الملكي برباعية.

وغاب راموس عن مواجهتين مع فاران، أولهما كانت ضد إيبار في الدوري الإسباني وفاز بها ريال مدريد بهدفين نظيفين دون مشارك الثنائي راموس وفاران.

أما المباراة الثانية فكانت ضد ألكويانو في كأس ملك إسبانيا وخسرها الملكي بهدفين لهدف، وودع البطولة من الباب الضيق.

فماذا سيفعل الملكي ضد ريال مدريد وبرشلونة إذا كانت تلك هي النتيجة أمام أحد فرق الدرجة الثالثة؟ فقط الأيام المقبلة هي التي ستجيب على ذلك السؤال!