نجح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، في تحقيق رقماً فريداً بدوري أبطال أوروبا، بتسجيله مع أتلتيكو مدريد في شباك بايرليفركوزن.

موراتا نجح في تسجيل الهدف الوحيد لأتلتيكو أمام ضيفه الألماني، حيث أحرزه بالدقيقة 78 من زمن اللقاء.

الهدف يجعل الإسباني هو اللاعب الوحيد الذي يسجل مع ريال مدريد وأتلتيكو في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما سجل موراتا 4 أهداف في مشاركات سابقة بقميص ريال الغريم التقليدي لناديه الحالي.

