صديق قديم "قنبلة" ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

ريال مدريد قد يتجه إلى الدفاتر القديمة للبحث عن تدعيم الصفوف.

قد يكون الكولومبي خايمس رودريجيز أكثر المستفيدين من رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد وعودة الإيطالي كارلو انشيلوتي؛ فالإيطالي المخضرم تربطه علاقة قوية أساسها الاقتناع بموهبة اللاعب الكولمبي وظهر ذلك في عدة مناسبات.

وقضى رودريجيز الثلاث سنوات الماضية خارج ريال مدريد معارًا بين بايرن ميونخ الألماني وإيفرتون الإنجليزي حيث كان تدرب تحت قيادة أنشيلوتي في الناديين كما كان المدرب الإيطالي على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد حين تعاقد مع خايمس في صيف 2014.

ووفقًا لشبكة "جول كاراكول" الكولومبية فإن فكرة إعادة رودريجيز إلى ريال مدريد طرحها كارلو بالفعل رغم اعتراضات من رئيس النادي فلورينتينو بيريز.

هل رودريجيز مستعد للعودة؟

يبدي خايمس وفق ما ذكر استعداده للعودة إلى ريال مدريد وتقليص راتبه؛ عودة اللاعب الكولومبي ستكون ميسرة ولن تكلف خزانة نادي العاصمة الإسبانية ما يجعله خيارًا مطروحًا وبقوة.

ماذا قدم خايمس مع ريال مدريد؟

قبل رحيله عن ريال مدريد في 2017 لعب رودريجيز 125 مباراة سجل خلالهم 37 هدفًا وصنع 42 آخرين.

لكن علاقة خايمس توترت بمدربه زين الدين زيدان وبدا الثنائي غير متفاهم وسط انتقادات والدة اللاعب الدائمة لزيدان ما صعب مهمة استمراره مع ريال مدريد في وجود زيدان.

وستكون عودة رودريجيز إلى ريال مدريد دون إبرام أي صفقات محبطة لجماهير ناديه التي تطالب إدارتها بالظفر بخدمات الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان المتبقي في عقده مع فريقه موسم واحد أو الهداف إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

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