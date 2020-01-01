خاص.. كروس: فرصتنا قوية في الفوز بالدوري الإسباني

ثقة كبيرة لدى لاعب الوسط الألماني

يؤمن توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد، بحظوظ فريقه في اقتناص لقب الدوري الإسباني، بعد عودة النشاط الرياضي مرة أخرى هذا الشهر.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا، وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من البلدان خاصة في أوروبا.

الحياة تعود اليوم الخميس في صورتها الطبيعية، باستئناف النشاط من جديد، بمواجهة ريال بيتيس مع إشبيلية بالجولة 28 من الدوري الإسباني.

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كروس قال في تصريحات خاصة لـ"جول":"المباريات ستكون مختلفة خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، ولكن علينا التكيف مع هذا الواقع الجديد، والعثور على الطريقة المناسبة للاستعداد".

وأما عن زين الدين زيدان:"مدرب ناجح جداً، الآن ليس علينا تغيير كل شيء، هناك آليات تلقائية نعمل بها في التدريب أو نستخدمها للتحضير كانت من أسباب نجاحه معنا في الماضي".

وتابع:"لا أعتقد أنه موسم كارثي بالنسبة لنا، الآن علينا الحفاظ على الاستمرارية فقط، ربما الهزيمة من بيتيس كانت موجعة، ولكن فرصتنا جيدة جداً في الفوز باللقب، لو لم نفعل ذلك سيكون من الصعب اعتبار الموسم ناجحاً".

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يذكر أن ريال يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بـ58 نقطة.