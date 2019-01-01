ريال مدريد جدد عقد أوديجارد حتى 2023 قبل إعارته لسوسيداد

ريال مدريد يخطط للاحتفاظ بأوديجارد مستقبلًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد يبدو مهتمًا باستعادة خدمات نجمه النرويجي الشاب مارتن أوديجارد خلال المواسم القليلة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميًا إعارة أوديجارد إلى ريال سوسيداد لعام واحد دون وجود ما يشير إلى أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة.

وحول ذلك، قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن خيار الإعارة جاء من أجل أن يكتسب اللاعب الخبرات داخل الدوري الإسباني قبل أن يبدأ رحلته الحقيقية مع ريال مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وأضافت الصحفية أن ذلك ما دفع الفريق الملكي إلى تجديد عقد أوديجارد حتى عام 2023 قبل الموافقة على إعارته لسوسيداد.

وتمتد الإعارة لمدة عام مع إمكانية التجديد لعام إضافي في حال تمت الموافقة بين الطرفين بنهاية الموسم الحالي.

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يذكر أن مارتن أوديجارد كان قد انضم إلى ريال مدريد شتاء العام 2015 بعد منافسة شرسة بين الأندية الأوروبية الكبرى التي نظمت فترة معايشة للموهبة النرويجية من أجل التأثير على قراره.