ريال مدريد يُخطط لصفقة تبادلية مع توتنهام

صانع الألعاب الدنماركي مطلوب في سانتياجو بيرنابيو، لكن الوصول له ليس سهلًا.

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كريستيان إيريكسين هو أحد الأسماء التي ربطتها الصحافة بالانتقال لريال مدريد الموسم القادم، لكن طلبات توتنهام المالية الكبيرة قد تُعيق إتمام الصفقة.

صحيفة آس الإسبانية أشارت لإيجاد الريال الحل المناسب لتخفيض الطلبات المالية من توتنهام، وهي إدراج أحد لاعبيه ضمن الصفقة، وقد وقع الاختيار على خاميس رودريجز المعار لبايرن ميونيخ.

خيسي على أعتاب اللعب في إيطاليا

ويمتلك الفريق الألماني حق شراء خاميس نهائيًا الصيف القادم مقابل 42 مليون يورو، لكن أداء اللاعب هذا الموسم وعدم اعتماد المدرب نيكو كوفاتش عليه كثيرًا يُثير الكثير من الشكوك حول رغبة البايرن في استخدام هذا البند والإبقاء على اللاعب الكولومبي في أليانز أرينا.

الصحيفة الصادرة من مدريد أوضحت أن مستقبل خاميس سيكون حائرًا بين عدد من الأندية في حال رفض بايرن ميونيخ ضمه نهائيًا، إذ أبدت عدة أندية اهتمامها به وأبرزها يوفنتوس وآرسنال ونابولي، لكن الريال سيعمل على استخدامه ضمن صفقة تبادلية لضم إيريكسين.