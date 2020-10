أثار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حالة من الجدل بعد مواجهة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

بنزيما نجح في تسجيل الهدف الأول لريال، في المواجهة التي قلب فيها الفريق الإسباني الطاولة على نظيره الألماني، وتمكن من خطف التعادل بهدفين لكل فريق.

فينيسيوس ظهر بصورة متواضعة أمام جلادباخ، حيث تم تبديله في منتصف الشوط الثاني، ليتغير شكل ريال مدريد بعدها.

شبكة "تيليفوت" الفرنسية، طاردت بنزيما في نفق المباراة، وأظهرت قيامه بتحريض فيرلاند ميندي ظهير ريال الأيسر على عدم التمرير لفينيسيوس.

ونشرت مقطع فيديو لبنزيما قبل دخول الفريق لخوض الشوط الثاني، وهو يقول لمواطنه بالنص :"دعه يفعل ما يريد، لكن لا تمرر له، فهو يلعب ضدنا".

وأوضحت أن إحصائيات الشوط، أكدت قيام ميندي بتمرير الكرة 3 مرات فقط لفينيسيوس، بينما لعب له البرازيلي 9 كرات قبل خروجه.

بنزيما خرج للرد على هذه الأنباء، بصورة على حسابه بموقع إنستجرام يقول فيها :"بينما الكلاب تنبح رقم 9 يمر".

