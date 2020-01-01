فيرنر يحدد وجهته القادمة في حالة الرحيل عن لايبزج

المهاجم الألماني يعيش أفضل فتراته التهديفية هذا الموسم

أكد المهاجم الألماني تيمو فيرنر، أنه لا يسعى للرحيل عن صفوف لايبزج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم الاهتمام الكبير بالحصول على خدماته، ولكنه يطمح في خطوة مختلفة بالمستقبل.

فيرنر ارتبط بمغادرة لايبزج في يناير الجاري، والانضمام للعديد من الأندية أبرزها بايرن ميونخ وتشيلسي وريال مدريد، بعد تألقه اللافت للأنظار في البوندسليجا.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عن مستقبله:"حالياً لا يوجد أي تغيير يخص وضعي مع لايبزج ولم أطلب الانتقال لأي نادي آخر، وأطمح للفوز بالدوري مع الفريق".

وأضاف لصحيفة "بيلد" الألمانية:"الدوري الإنجليزي يثير اهتمامي بكل تأكيد، وبكل أمانة أستمتع كثيراً بمشاهدته بشكل مستمر، واللعب هناك يبدو فرصة جيدة".

وتابع:"هناك أيضاً بعض اللاعبين الألمان الذين ذهبوا لدوريات أخرى مثل مسعود أوزيل في إسبانيا قبل انتقاله للبريميرليج وكذلك سامي خضيرة مع ريال مدريد".

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ويأتي تلميح فيرنر كأنباء جيدة لتشيلسي وكذلك ريال مدريد، بالنظر لتفضيله اللعب في إسبانيا وإنجلترا، ولكن يبدو أن الثنائي عليهما الانتظار للصيف.

يذكر أن صاحب الـ23 سنة يمر بأفضل فتراته التهديفية، حيث سجل 18 هدفاً وصنع 6 بالدوري الألماني هذا الموسم حتى الآن.